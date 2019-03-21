Великолепная пятерка и тренер: Зачем Путин заменил целую губернаторскую обойму

На этой неделе Владимир Путин, подобно хоккейному тренеру, выпустил на площадку свежую пятерку игроков. Сразу пять российских регионов - Челябинск, Алтай, Калмыкия, Мурманск и Оренбург - получили новых руководителей. Причем и тут президент управился, как на весеннем севе, в сжатые сроки - на всех пятерых ушло два с половиной дня.

Эта система уже была обкатана в предыдущие годы - губернаторы, с заканчивающимся сроком полномочий и имеющие невысокий электоральный рейтинг, меняются на новых ставленников. Причем для этого выбирается определенный момент, чтобы новобранцы успели войти в курс дела до отведенного по закону срока официального выдвижения на пост главы региона.

Принцип отбора кандидатов тоже устоялся - как правило, это 40 с небольшим лет, опыт госслужбы за плечами и, желательно, удаленность от сложившихся региональных элит.

- Общая система отбора - они все так или иначе являются участниками или последней, или предпоследних волн общей практики по формированию президентского резерва, - прокомментировал назначения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Все были, что называется, "в обойме" президентского резерва. Безусловно, дополнительным критерием является опыт работы, в том числе и руководящей, в федеральных органах власти или региональных органах власти. В данном случае все назначены исполняющими обязанности руководителей регионов, они этим критериям соответствуют

При этом Кремль уже не придерживается жестко принципа "назначать земляка". Некоторые из новых назначенцев этнически имеют связь с регионом, но по сути весьма условную. Так, например, Бату Хасиков родился в Москве, а Олег Хорохордин родился на Алтае, но не в республике, куда его отправили, а в соседнем - Алтайском крае. Из Москвы это кажется пустяком, а на месте - вопрос сильнейшей соседской конкуренции.

- Если вы посмотрите, например, Чибис - у него нет прямой связи с Мурманской областью, но в то же время трудно переоценить его опыт как заместителя министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, - пояснил Песков. - То есть этот опыт - он, безусловно, имеет критическое значение для любого региона. А в таком случае, как Бату Хасиков, - это связь с регионом, тоже очень важна. Поэтому это важно, но это не единственный критерий, который принимается во внимание.

Скорее всего эта волна "губернаторопада" закончилась. Следующий всплеск произойдет в мае, когда действующие и желающие продлить полномочия губернаторы потянутся к президенту с просьбами о "досрочной отставке", чтобы выдвинуться на новый срок.

Хотя и нельзя исключать, что через пару недель кто-нибудь из нынешних глав не переполнит чашу терпения Кремля и не будет уволен, как некоторые предшественники. И тогда в дело пойдет новый кадровый резерв.

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