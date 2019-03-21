2019-03-21T15:35:38+03:00
Экономика

В Минприроды оценили стоимость природных богатств России

Эта сумма составила почти 7 триллионов рублей
Владимир НИКОЛАЕВ
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Оказывается, самое дорогое, что у нас есть, - это леса. «Зеленые легкие» России потянули на 5,52 трлн рубОказывается, самое дорогое, что у нас есть, - это леса. «Зеленые легкие» России потянули на 5,52 трлн рубФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Такая масштабная оценка делается впервые. И что же? Оказывается, самое дорогое, что у нас есть, - это леса. «Зеленые легкие» России потянули на 5,52 трлн руб.

Значительно уступили им озера реки и другие водные ресурсы, включая и подземные «линзы». Они оценены в 486 млрд руб. А фауна по сравнению с «неживой» природой — вообще копейки: всего 640,6 млн рублей.

Из 23 видов древесины, попавших в оценку, дороже всего стоят запасы лиственницы (почти 1,3 трлн руб.), сосны (1,19 трлн руб.) и русской березы (1 трлн руб.).

А самым дорогим (из 21 попавшего в оценку вида) зверем признали зубробизона. Поголовье этих животных, представляющих гибрид зубра и американского бизона оценивается в 380 млн рублей. Лосей оценили в 85,6 млн руб., а медведей — в 14,8 млн.

Животные Стоимость, руб

Зубробизоны 379,6 млн

Лоси 85,6 млн

Косули 41,3 млн

Дикие северные олени 32 млн

Кабарги 24 млн

Соболя 22,6 млн

Благородные олени 19,2 млн

Бурые медведи 14,8 млн

Ранее Минприроды, также впервые, рассчитало стоимость недр.

Нефть 39,6 трлн руб.

Природный газ 11,3 трлн руб.

Коксующийся уголь 2 трлн руб.

Железная руда 808 млрд руб.

Алмазы 505 млрд руб.

Все данные - на конец 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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