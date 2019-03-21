Место на Троекуровском кладбище стоило 1,3 млн рублей, но для Началовой его дали бесплатно

Место на Троекуровском кладбище стоило 1 миллион 300 рублей. Однако для Юлии Началовой сделали исключение.

Друзья-артисты певицы при содействии депутата Оксаны Пушкиной написали официальное письмо правительству Москвы. В результате место на Троекуровском для Началовой выделили бесплатно.

Коммерческая стоимость участка на этом кладбище оказалась непосильной ношей для семьи певицы. В последние годы Юля жила очень скромно. В последние годы у Началовой с деньгами всегда было тяжело.

В 1975 года на Троекуровском кладбище хоронят граждан, отмеченных государственными почетными званиями и наградами, - политических деятелей, артистов. Этот престижный погост считается "преемником" Новодевичьего. Именно здесь покоятся актрисы Любовь Полищук и Наталия Гундарева, певец Александр Барыкин, политик Борис Немцов.

Юлию Началову похоронили на 17-м участке - рядом с покончившим с собой в Испании основателем НТВ Игорем Малашенко. Мужа Божены Рынски проводили в последний путь 18 марта. Он упокоился справа от могилы певицы.

Письмо в правительство Москвы за подписью депутата Оксаны Пушкиной.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Письмо в правительство Москвы за подписью депутата Оксаны Пушкиной.Фото: Мария РЕМИЗОВА

В четверг, 21 марта, в Москве простились с певицей на Троекуровском кладбище. Прямую онлайн-транляцию провел сайт kp.ru.

Смерть артистки, которая умерла от острой сердечной недостаточности всего в 38 лет, стала шоком для россиян. Пять дней вся страна в буквальном смысле этого слова ловила любую информацию о состоянии здоровья Юли. Врачи боролись за жизнь Началовой всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны. Трагическая смерть Юлии Началовой произошла вследствие нескольких факторов: у певицы была подагра, врачи диагностировали сахарный диабет, также, по некоторым данным, у исполнительницы была онкология.

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