Авито ищет амбассадоров

Обычные пользователи Авито могут стать лицами бренда. Они будут принимать участие в съемках, создавать контент для социальных сетей и не только.

«Здесь решают люди» — это главный принцип Авито, где пользователи сами регулируют спрос, предложение и цены и формируют свою экономику — «Авитономику». Поэтому компания ищет обычных людей, которые активно используют площадку и реализуют разные возможности «Авитономики», например: «я сам устанавливаю цену на свой товар», «рекламирую так, как считаю нужным», «покупаю то, чего не найти в магазинах» и многие другие.

Что будет делать амбассадор?

Основная задача амбассадора — делиться своим успешным опытом, советами и мотивировать других людей пользоваться Авито. Амбассадоры будут создавать фото- и видеоматериалы для социальных сетей, принимать участие в съемках для бренда, а также участвовать в мероприятиях Авито.

Авито в свою очередь поможет амбассадорам реализовать различные творческие или коммерческие проекты, нарастить аудиторию в соцсетях и стать известными, а также увеличить продажи на сайте.

Как принять участие в конкурсе и победить в нем?

Вакансия амбассадора размещена на Авито¹. Желающий стать амбассадором бренда должен разместить в соцсетях (YouTube, Instagram, ВКонтакте или Facebook) фото- или видеопост о том, какие возможности Авитономики он ценит больше всего и почему именно он достоин стать амбассадором Авито. К посту нужно добавить хэштег #ЗдесьРешаютЛюди. Блогеры, уже сотрудничающие с Авито, выберут шестерых победителей, имена которых будут объявлены 15 апреля. Итоги конкурса будут обнародованы в группе Авито в ВКонтакте².

Об Авито

Авито — самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Авито составляет 30,6 млн человек — около пятой части населения России. 20 млн уникальных пользователей заходят на Авито с мобильных устройств. На сайте размещено почти 49 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 450 000 новых объявлений.

¹ Вакансия не является предложением о трудоустройстве, форма и условия сотрудничества Авито и успешного кандидата определяется правилами конкурса.

² Общий срок проведения конкурса — с 18 марта по 14 апреля 2019 года (включительно). С информацией об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве наград по его результатам, сроках, месте и порядке их получения, и прочих условиях можно ознакомиться в группе Авито в ВКонтакте (vk.com/avito).