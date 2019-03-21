"Девочку на шаре" Пикассо обменяют на "Танец" Матисса

Сбылась давняя мечта Ирины Антоновой, работы из Эрмитажа приедут в Москву. Правда, не навсегда. В рамках выставочного проекта, посвященного коллекционерам Сергею Щукину и братьям Морозовым, Эрмитаж и ГМИИ произведут перекрестный обмен. Питер даст работы из коллекции Сергея Щукина (среди них, например, знаменитый "Танец" Матисса), а в свою очередь Москва отправит в северную столицу 31 картину из собрания братьев Морозовых (в частности, туда укатится "Девочка на шаре" Пикассо).

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал происходящее не просто обменом выставками, а "венком памяти" коллекционеров. А директор ГМИИ Марина Лошак подчеркнула важность исторического момента.

- Два важнейших русских музея, в собрании которых оказались коллекции великих коллекционеров, соединены воедино, - сказала Лошак.

Слова двух директоров - не сотрясение воздуха. Выставка действительно уникальная, поскольку коллекции Щукина и Морозова не собирались в таком объеме семьдесят лет! После расформирования в 1948 году Государственного музея нового западного искусства, полотна ван Гога, Матисса, Пикассо и Ренуара, были разделены между ГМИИ и Эрмитажем. Долгое время за воссоединение коллекции и за воссоздание музея нового западного искусства очень ратовала прежняя директор ГМИИ Ирина Антонова (она даже обращалась за этим к президенту во время прямой линии). Однако предложение вызвало неоднозначную реакцию у музейного сообщества: Антонова настаивала на воссоединении коллекции непременно в Москве.

Грядущую выставку можно считать хорошим подарком ко дню рождения Антоновой (20 марта президенту ГМИИ исполнилось 97 лет).

Как отметили оба директора, для целого ряда картин перекрестная выставка станет последней возможностью "попутешествовать". Из-за хрупкости, работы навсегда останутся невыездными.

Выставка «Щукин. Биография коллекции» пройдет с 18 июня по 15 сентября в ГМИИ имени Пушкина. Выставка в Эрмитаже будет открыта для посетителей с 20 июня по 6 октября.

Обе выставки будет сопровождать обширная образовательная программа — мастер-классы, интеллектуальный марафон, лекции и встречи с кураторами.

После завершения обменных проектов между ГМИИ и Эрмитажем в 2020 году пройдёт совместная выставка, посвящённая коллекциям Морозовых в Париже в Фонде Louis Vuitton. Туда привезут произведения из Эрмитажа, ГМИИ, Третьяковской галереи.