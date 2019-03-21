Николай Леничев: Не знаю, успеют ли коммунисты представить другого кандидата вместо Грудинина

- Процедура передачи мандата почившего нобелевского лауреата директору совхоза имени Ленина нетривиальна - примерно так сказали вы на заседании ЦИКа. Что имели ввиду?

- Я имею ввиду решение Конституционного суда от 2013-го года. В нем указано, что при принятии руководящим органом политической партии — а в данном случае это президиум ЦК КПРФ — решения по кандидатуре, не должно быть ситуации правовой и фактической неопределенности.

- То есть?

- Надо пояснить, почему руководство партии отступило от очередности расположения кандидатов в партийном списке. Представитель коммунистов в ЦИКе Евгений Колюшин вторично пытался создать видимость того, что передача мандата - всегда техническая процедура. Но не надо сбивать нас на обсуждение вкуса клубники совхоза имени Ленина. Я исходил из того, что заявка КП РФ представлена не надлежащим образом. Я был вынужден взять слово и Зюганову публично нажаловаться на юридическую службу КП РФ, которая постоянно фальшивит при представлении интересов партии. И допускает некорректные высказывания, некачественную подготовку документов.

- То есть политических интриг нет?

- Никаких политических сюжетов здесь нет и быть не может. Павел Грудинин 2 июня 2016-го года поставил подпись в заявлении в ЦИК, что у него нет зарубежных финансовых инструментов. И, мягко скажем, слукавил. Тогда он был 9-м номером в списке коммунистов. И речь не шла о том, что он будет кандидатом в президенты. Скорее всего, тогда он думал (а может, юридическая служба думала) что не дойдет дело до его данных. Но спустя 3 года дело дошло.

- И оказалось?..

- Оказалось, что документ, которым руководствовалась ЦИК в 2016-м, является, мягко говоря, не правдивым. Да, с передачей мандата еще не было прецедентов. Чтобы кандидат в президенты, а потом кандидат в депутаты так нагло врал. Но вот ситуация вскрылась. И мы знаем, что подготовлен проект поправки в закон.

- В чем ее смысл?

- Подобная ситуация будет описана юридическим языком. Но мы исходим из того, что должны руководствоваться не только буквой закона, но и духом закона. Не может кандидат в депутаты Госдумы, не закрывший иностранные финансовые счета и не прервавший пользование заграничными финансовыми инструментами, стать депутатом.

- Когда все это обсуждали в ЦИКе, на вас давили?

- Я обратился к коллегам, с которыми не один год проработал в Госдуме. Когда Зюганов делился сюжетами о якобы преследовании правоохранительными органами — ну что, мне самому многие сюжеты не нравятся. Но в данном своем статусе я вынужден довольствоваться формальными процедурами. И духом федерального законодательства. Которое усиливает антикоррупционную направленность.

- ЦИК не дал возможность передать думский мандат Алферова Грудинину — значит, будет другая кандидатура?

- Боюсь по горячим следам выносить суждения. Практика последних ситуаций передачи мандата была такова. Вместе с решением партии - это не только КПРФ, передавались мандаты и в других партиях - к партийному решению прилагались документы, которые сам кандидат должен представить для регистрации. В том числе, повторить свое заявление, что нет зарубежных счетов. А также, что он в пятидневный срок должен избавиться от всех обременений, которые мешают исполнению депутатских обязанностей. Для Грудина конкретно - это заявление о сложении полномочий его как юридического лица во главе совхоза имени Ленина.

- И дальше...

- Мы как правило предпринимали одновременно решение о передаче мандата и о регистрации. И тут же вручали удостоверение, с которым человек от нас шел в Госдуму и его подавал.

- Грудинин был на заседании ЦИКа?

- Нет. Представление от Госдумы вносил член ЦИК от КПРФ Колюшин. А объяснял ЦИКу, почему мандат передается не по очередности Геннадий Андреевич Зюганов. После этого я спросил Колюшина: считает ли он, что устное выступление Зюганова может заменить мотивирующую часть обращения ЦК КПРФ, которое требуется в связи с постановлением Верховного суда?

Колюшин заюлил. Ну нет атакой процедуры.

- Так кто же придет на место Алферова?

- Пока это вопрос открытый. Юристы КП РФ должны с юридической службой ЦИКа это обсудить. Не знаю, есть ли у коммунистов время, чтобы перенести внесение кандидатуры.

- Возможные действия коммунистов?

- Президиум ЦК КП РФ обладает полномочиями исключать кандидата в депутаты Госдумы из списка компартии. Основания - нарушение требований законодательства о выборах. Они получили от нас свидетельство того, что налоговая служба подтвердила документально - Грудинин нарушил в 2016-м требования законодательства о выборах при регистрации.

По хорошему коммунисты могут сами принять решение об исключении Грудинина из списка кандидатов. Но не делают этого. А кричат, что их обижают.

- Зюганов должен представить другого кандидата?

- Не знаю, успеют ли.

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