Шубу пылесосим, дубленку чистим ластиком. Как хранить зимние вещи: советует Роскачество

Весна только вступает в свои права, но многие уже сложили зимние вещи в шкафы, на антресоли, задвинули обувь подальше. Только вот будут ли вещи в хорошем состоянии к следующей зиме? Специалисты Роскачества составили памятку по хранению.

1. Свитера, шапки, пуховики стираем

Следы дезодоранта, духов, косметики, пота и прочие загрязнения спустя полгода будет крайне трудно отстирать. А еще они косвенно способствуют развитию личинок моли, поэтому перед хранением вещи нужно постирать или отдать в химчистку.

Надеемся, вы уже научились читать этикетки, и деликатные вещи стираете в холодной воде. Желательно в специальном мешке. Пуховики лучше стирать со специальными колючими мячиками.

2. Сушим и разглаживаем складки

Солнечный свет гибелен для яиц моли, так что желательно хорошо просушить и проветрить одежду из меха и шерсти. Вещи со складками после стирки следует прогладить сейчас - спустя несколько месяцев это будет сделать гораздо труднее.

Когда будете сушить куртки на пуху, время от времени взбивайте наполнитель.

3. Дубленку и шубу пылесосим

Если заметных загрязнений на дубленке или шубе нет, то просто хорошо пропылесосьте их. Дубленку осмотрите: если есть мелкие пятна и брызги грязи, удалите их мыльным раствором или ластиком.

Дубленку после просушивания нужно обработать специальным влагоотталкивающим средством (ищите его в обувном отделе).

4. Мешки из ткани лучше пластиковых

После стирки или химчистки пора убирать вещи в шкаф. Тут тоже есть нюансы:

* Теплые свитера и кофты можно сложить в контейнеры или коробки вертикально — так вещи почти не помнутся.

* Обувь лучше всего хранить на ровной поверхности, но можно и в коробках. Или даже повесить на обыкновенные вешалки с зажимами. Внутрь коробок или полок положите мешочки с содой — это поможет сохранить обувь сухой.

* Если есть свободное место в шкафу, то пальто, дубленки, плащи, длинные платья можно оставить на плечиках, защитив их от пыли специальными тканевыми мешками, подобранными по размеру. А пластиковые лучше не брать - они будут мешать притоку воздуха и могут вызывать запах плесени. Разместите вещи на расстоянии хотя бы в пару сантиметров, чтобы не сминать их и не мешать циркуляции воздуха.

* Пуховик на лето можно сложить и убрать в чехол. Если предпочитаете вакуумные пакеты из экономии места, то за лето пуховик нужно два-три раза вытащить и встряхнуть, чтобы пух и перья не теряли объем.

* Шубы и вещи из натурального меха капризные. В идеале их лучше отдать в специализированное хранилище: там хорошо проветривают и низкие температуры — все как любит мех. Если такой возможности нет, то разместите шубу в шкафу в тканевом чехле. Не забудьте несколько раз за весну, лето и осень проветрить мех на балконе или лоджии в сухую погоду вдали от солнечных лучей.

5. От моли помогут апельсиновые корки

Если не доверяете средствам от моли, которые продают в магазинах, попробуйте уберечь вещи подручными средствами. Сделайте мешочки из льняной ткани, холста или марли. И положите в них высушенные корки цитрусовых, веточки лаванды, полыни, ромашки, мяты, розмарина. Можно использовать эфирные масла (апельсиновое, розмариновое, мятное, лаванды и пр.). Капните несколько капель на ватный диск и положить в карман куртки или шубы. Или разместить в шкафу закрытую ваткой бутылочку с маслом.

А посторонние ароматы эффективно впитает соль, активированный уголь или сода.