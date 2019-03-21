2019-03-21T18:20:44+03:00
Происшествия

Бывшего парня «изнасилованной» на вписке в Москве школьницы избили ее друзья за показания против девочки

15-летний Костя рассказал следователям, что Даша была очень пьяной и сама приставала к парням на вечеринке
ОРЛОВ Евгений
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Избитый бывший парень девушки обратился в полицию.Избитый бывший парень девушки обратился в полицию.
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В рамках расследования дела об изнасиловании 14-летней девочки на вписке было опрошено большое количество свидетелей. И, конечно, правоохранители не могли не опросить ее бывшего молодого человека, с которым она и пришла на ту злополучную вечеринку. Костя явился на допрос в начале марта и сходу выложил все что помнил про тот вечер.

- Парень рассказал, что он пришел вместе с 14-летней девочкой к друзьям. Там она изрядно выпила, причем молодой человек говорит, что пила она водку. Также парень рассказал, что Дарья сама начала приставать к парням и домогаться Максима. Постоянно лезла к нему целоваться, – рассказал источник КП в правоохранительных органах.

Через пару дней после допроса на Костю напали на улице несколько подростков во главе с той самой Дашей. Они заставили парня встать на колени и извиниться перед Дашей за слова, которые он сказал у следователя. Только извинениями все не ограничилось, подростки для пущего эффекта еще и побили 15-летнего парня. После инцидента Костя обратился в полицию, которая изъяла камеры видеонаблюдения, на кадрах которых видно, как двое молодых людей и девушка уводят парня в подворотню. По данному факту сейчас проводится отдельная проверка, потому что Косте после избиения пришлось даже обратиться в больницу.

Максим находится в СИЗО уже четвертый месяц.

Максим находится в СИЗО уже четвертый месяц.

Напомним, что 17 ноября 2018 года в одной из московских квартир была подростковая вписка, после которой одна из присутствующих на вечеринке девушек обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. В течение нескольких дней после вписки полиция задержала 17-летнего Максима по подозрению в преступлении в отношении 14-летней девочки. Вот уже четвертый месяц Максим находится в СИЗО, а его адвокат пытается доказать невиновность своего подзащитного. По словам юриста, его клиент не вступал с Дашей в половую связь, а у следователей нет вещественных доказательств против его подопечного.

Свидетеля по делу об изнасиловании школьницы избили в Москве.

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Главный вопрос, которым сейчас задаются в СК - было ли это изнасилование вообще? И пока вопрос повис в служебном кабинете следователя, 17-летний парень продолжает сидеть в СИЗО, ожидая развязки всей истории (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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