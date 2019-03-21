2019-03-21T18:18:26+03:00
Происшествия

ФСБ заинтересовалась судьей районного суда столицы

Все серьезно: ему пришлось выйти из отпуска, чтобы встретиться с силовиками, которые пришли в его кабинет
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли в Кузьминский районный суд.Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли в Кузьминский районный суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли в Кузьминский районный суд, где встретились с федеральным судьей Русланом Якубаевым. По какому именно поводу силовики вызвали судью на рабочее место пока не сообщается. Но уже очевидно, что повод очень серьезный: Якубаеву пришлось приехать на встречу, несмотря на то, что он уже несколько дней находился в отпуске.

- Якубаев не задержан. Но в Кузьминском суде проводится соответствующая проверка следственными органами. По какой причине нам пока не известно, - сообщила "Комсомолке" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова

В ФСБ России пока не говорят, что именно планируется инкриминировать Якубаеву. Об этом можно будет заявлять только после задержания. Но сделать это будет не так просто и быстро.

Согласно закону, силовикам будет необходимо предъявить квалификационной коллегии судей Москвы серьезные доказательства виновности судьи. Только тогда коллегия позволит возбудить уголовное дело и задержать своего коллегу.

Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на собственные источники о задержании федерального судьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФБС задержала федерального судью Кузьминского райсуда Москвы

Судья Руслан Якубаев задержан в четверг сотрудниками ФСБ России в здании Кузьминского районного суда столицы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Гуайдо заявил о планах захвата власти в Венесуэле
Росстат: зарплаты чиновников выросли на 7,7%
При крушении парома в Ираке погиб 71 человек
«Яндекс» устранил проблемы в работе своих сервисов
Данила Козловский снимет фильм о Чернобыльской аварии
Экс-президент Бразилии Мишель Темер задержан в рамках дела о коррупции
Закон об ипотечных каникулах примут в весеннюю сессию
Измученная жарой коала выгнала австралийского винодела из машины
ВВС США: российские Су-27 не отгоняли американский B-52 от границ России
ФБС задержала федерального судью Кузьминского райсуда Москвы
Эксперт предположил, что отношения между Польшей и Россией наладятся не скоро
В Госдуме прокомментировали призыв к Мэй изменить подход в ситуации с Brexit
Глава оргкомитета чемпионата Европы – 2020 в РФ прокомментировал назначение Аршавина послом турнира
Правительство продлит соглашение с нефтяными компаниями на 3 месяца
Вандалы повредили четыре британские мечети
В Китае при взрыве на химзаводе погибли шесть человек
Летучие мыши начали мигрировать в Москву
Во время крушения парома в Ираке погибло 60 человек
В Кремле рассказали о содержании послания Путина Асаду
Санкции Украины против РФ контрпродуктивные, считают в СФ