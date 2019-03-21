ФСБ заинтересовалась судьей районного суда столицы

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли в Кузьминский районный суд, где встретились с федеральным судьей Русланом Якубаевым. По какому именно поводу силовики вызвали судью на рабочее место пока не сообщается. Но уже очевидно, что повод очень серьезный: Якубаеву пришлось приехать на встречу, несмотря на то, что он уже несколько дней находился в отпуске.

- Якубаев не задержан. Но в Кузьминском суде проводится соответствующая проверка следственными органами. По какой причине нам пока не известно, - сообщила "Комсомолке" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова

В ФСБ России пока не говорят, что именно планируется инкриминировать Якубаеву. Об этом можно будет заявлять только после задержания. Но сделать это будет не так просто и быстро.

Согласно закону, силовикам будет необходимо предъявить квалификационной коллегии судей Москвы серьезные доказательства виновности судьи. Только тогда коллегия позволит возбудить уголовное дело и задержать своего коллегу.

Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на собственные источники о задержании федерального судьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФБС задержала федерального судью Кузьминского райсуда Москвы

Судья Руслан Якубаев задержан в четверг сотрудниками ФСБ России в здании Кузьминского районного суда столицы (подробности)