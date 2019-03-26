«Ахмат-Сила» - лозунг победителей!

В этом году по инициативе Главы республики, Героя России Рамзана Кадырова, местная Федерация бокса, которую возглавляет Мохмад-Эми Ахмадов, проведет два крупных международных турнира. Этих событий с нетерпением ждут, поскольку знают, что Рамзан Ахматович проводит лучшие в стране спортивные мероприятия!

...Буквально на днях во Владикавказе состоялось первенство Европы по боксу, где одним из победителей среди юниоров стал чеченский спортсмен Беслан Хамзаев. Его признали лучшим боксером соревнований. Такого рода победы для республики, где спорт в почете, не редкость. При активной поддержке Главы Республики, Героя России Рамзана Кадырова молодежь все энергичнее вовлекается в спортивную жизнь, следуя национальным традициям и заветам старших, тренируясь в спортивных клубах «Ахмат».

Развитие спорта в регионе - одно из ключевых направлений пути первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который говорил: «Мы должны показывать свои способности не на полях сражений, а на спортивных аренах». И в республике почитают это мнение.

Глава региона Рамзан Кадыров создает все условия для достижения самых высоких результатов в спорте: возводит лучшую в стране спортивную инфраструктуру, лично патронирует соревнования самого высокого уровня, подбадривает, наставляет и материально поддерживает именитых спортсменов, апеллирует к их патриотическому чувству и лидерским качествам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698577" frameborder="0"></iframe> Молодежь в Республике находится под пристальным вниманием Рамзана Кадырова: спорт и здоровый образ жизни объединяет поколения.

Чеченский спорт развивается под девизом «Ахмат – Сила». Эти два емких слова стали смыслом жизни для всех представителей большого спортивного братства «Ахмат».

«Ахмат – Сила» сегодня звучит из уст как простых болельщиков, так и звезд первой величины. Снова и снова мы слышим эти слова от таких гигантов мирового спорта, как Флойд Мейвезер, Фабрицио Вердум, Дидье Дрогба и многих других.

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров является примером для подражания. Он ежедневно занимается спортом и призывает всех к здоровому образу жизни.

За Главой региона идут его соратники. Один из них - Мохмад-Эми Ахмадов, Управляющий Отделением ПФР по Чеченской Республике, экс-президент Федерации кикбоксинга республики, Президент Федерации бокса республики, президент ФК «Вайнах» Шали.

При всесторонней поддержке Рамзана Ахматовича, под руководством Ахмадова устраиваются крупные международные, в масштабе страны и на республиканском уровне состязания. Причем проведенный в апреле 2017 года первый чемпионат России по кикбоксингу в Грозном был признан лучшим за всю историю проведения подобных соревнований. Он был посвящен памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Тогда был поставлен своеобразный рекорд - максимальное число участников - 516. такого размаха еще никогда не было. Любители спорта и профессиональные спортсмены отмечали, что турнир был подготовлен на самом высоком уровне.

По словам первого вице-президента Федерации кикбоксинга России Вадима Украинцева, Чеченская Республика принимала на «пять с плюсом». В великолепном зале были созданы отличные условия и для самих поединков, и для зрителей. Впервые под одной крышей собрались столько прекрасных борцов, за работой которых было наблюдать одно удовольствие. Чеченскую Республику представляли 70 бойцов клуба кикбоксинга «Ахмат». Принимали участие мужчины и женщины, а за золото в первенстве РФ в схватках поборолись 17-18-летние юниоры, а также юноши и девушки в возрасте 15-16 лет. На чемпионате разыгрывались путевки на чемпионат мира и Европы, и спортсмены прилагали максимум усилий для победы - для всех это было отличным стимулом. Зрелище объективно получилось захватывающим. Еще бы! Силой мерились именитые кикбоксеры: Виктор Михайлов, Хамид и Бувайсар Пасхаевы, Якуб Берсанукаев, Дмитрий Графов, Даци Дациев, Тимур Надров, Турпал Токаев, Хасан Халиев, Сайфуллах Хамбахадов.

За этими состязаниями в августе того же года последовал международный турнир по кикбоксингу, на котором 16 спортсменов «Ахмата» в очередной раз достойно представили родной клуб и республику. Ребята из «Ахмата» по праву стали фаворитами этих престижных состязаний, обогнав соперников по уровню мастерства.

На ринге тогда встретились маститые спортсмены из России, Франции, Польши, Турции, Голландии, Англии, Эстонии, Беларуси, Польши, Латвии, Пакистана, Швеции и Азербайджана В общей сложности более 150 спортсменов. Данный спортивный форум также был признан лучшим в стране по итогам года.

Как сказал Мохмад-Эми Ахмадов, соответствующие достижения всецело являются результатом внимания и поддержки со стороны Главы республики, Героя России Р. А. Кадырова. Ахмадов уверен, что крупные соревнования, участвующие в них известные спортсмены помогут молодежи еще сильнее полюбить спорт. Тем более что спорт может научить многому. Уж об этом-то Мохмад-Эми Исаевич знает не понаслышке.

«Чеченский Дасаев»

Ахмадов в прошлом спортсмен. В юности он играл на позиции голкипера в команде «Вайнах» Шали.

Чтобы стоять в воротах, нужно иметь завидную смелость. Тебя фактически расстреливают, а ты подставляешься. Ты не умеешь прятаться за спинами других и привык принимать и отводить в сторону любые удары.

От того, сможешь ли ты не дрогнуть (хотя человек инстинктивно отклоняется от летящих в него предметов), от крепости твоих нервов, от веры в себя, от точности глазомера и дальновидности, от слаженности действий всего корпуса, рук и ног зависит не только твоя судьба, но и чья-то еще. Например, команды.

"Чеченский Дасаев" - Мохмад-Эми Ахмадов - в минуты отдыха. Как всегда, на футбольном поле.

Когда речь идет об уникальных футбольных вратарях, мы говорим в первую очередь о Льве Яшине, Ринате Дасаеве - наших прославленных на весь мир голкиперах. И им рукоплескала восхищенная планета. Имя Мохмада-Эми Ахмадова могло стоять в этом же ряду звездных голкиперов.

По словам его бывшего тренера Рамзана Ибрагимова – экс-главного тренера детско-юношеской спортивной школы Шалинского района, преподавателя физкультуры Шалинской средней школы № 1, замечательного спортивного педагога Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР), воспитавшего не одного выдающегося футболиста, в лице Ахмадова, в свое время не выбравшего футбольную карьеру, Чеченская Республика потеряла своего Дасаева.

Как у всякого мальчишки, у Ахмадова был свой кумир в спорте, - рассказывает Рамзан Ибрагимов, - Мохмаду-Эми нравилась игра легендарного советского вратаря Рината Дасаева - лучшего голкипера СССР и мира, бронзового призера Олимпиады-80 и вице-чемпиона Европы-88.

Как и Дасаев, Ахмадов обладал собственным несравненным мастерским стилем, - вспоминает Ибрагимов. - У него отлично получалась игра на выходах во время острой атаки соперника. Нас могли не тревожить удары низом по углам ворот, поскольку Ахмадов обладал феноменальной прыгучестью. Он грамотно руководил защитой, игроками средней линии и даже нападающими. Четко видел рисунок действий противника, умел предугадывать ход игры и, как следствие, выбирал самую правильную позицию в воротах, - продолжает бывший наставник Ахмадова.

Мастерству Ахмадова на поле способствовали необыкновенные физические данные и важные для спортсмена человеческие качества, такие как трудолюбие, настырность и целеустремленность.

Мохмад-Эми Ахмадов учился в 6м классе, когда его пригласили тренироваться в сборную ДЮСШ. С того момента началась его долгая жизнь в спорте.

Очень скоро юный Ахмадов стал лучшим претендентом на место в основном составе сборной ДЮСШ и на Всесоюзном турнире по футболу на приз Алешы Оборотова стал лучшим вратарем, а молодые чеченские футболисты заняли первое место из 14 команд-участниц. Год спустя мальчишки из Шалинского района повторили свой успех и вновь благодаря блистательной игре стража ворот, во второй раз ставшего лучшим голкипером турнира.

Впоследствии Мохмад-Эми Ахмадов вошел в сборную юношеской футбольной команды ЧИАССР. Стал чемпионом спартакиады школьников Чечено-Ингушской АССР, неоднократным победителем и призером первенства РСФСР и Российской Федерации.

Ахмадов играл за молодежный состав футбольного клуба «Вайнах». В первенствах СССР и России провел два сезона (в 1991 и 1992 годах). За всю историю команды Ахмадов является самым эффективным ее вратарем – он отстоял на ноль более 80 матчей! Достижение высокое даже для профессиональных футболистов.

Как отмечает Ибрагимов, его ученик в спорте подавал большие надежды, но выбрал учебу в вузе и построил другую, не менее успешную карьеру. Футбол в его судьбе ушел на второй план, но не ушел ни из сердца, ни из жизни, как и спорт в целом.

Лучшие в стране

Сегодня Мохмад-Эми Ахмадов, руководитель столь авторитетного ведомства, два раза в неделю, как мальчишка, гоняет в футбол с коллегами и друзьями. Спорт и лозунг «Ахмат - Сила» - неотъемлемая часть жизни сотрудников ПФР. Управляющий организовывает и проводит на спортивной площадке Отделения ПФР спартакиады, приуроченные к памятным датам и профессиональным праздникам. Футбол научил Мохмада-Эми Исаевича вести за собой других. Пригодились и харизма, и дальновидность, и острый ум, и быстрая реакция, и умение использовать бесценный ресурс - время. Неудивительно, что под умелым руководством Ахмадова Отделение Пенсионного фонда РФ по Чеченской Республике многократно признавалось лучшим в России и СКФО.