2019-03-21T18:57:32+03:00
Политика

Боссам НАТО покажут в парке "Патриот" оружие сирийских террористов

Военно-политическое руководство Североатлантического альянса пригласили на 13-ю Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет в апреле
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Волгоград. Многоцелевой бронированный автомобиль RG-31 Nyala на платформе поезда с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники сирийских террористов. Фото Дмитрий Рогулин/ТАССВолгоград. Многоцелевой бронированный автомобиль RG-31 Nyala на платформе поезда с передвижной выставкой трофейного вооружения и военной техники сирийских террористов. Фото Дмитрий Рогулин/ТАСС
Изменить размер текста:

На самом деле на 13-ой Московской конференции по международной безопасности ожидают более 1000 делегатов из 124 страны мира. Место встречи - подмосковный парк "Патриот". Об этом на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"Программу форума начнем с экскурсии. Запланирован осмотр экспозиции редчайших образцов вооружения и военной техники времен Второй мировой войны, а также выставки под названием "Сирийский конфликт. Миротворческая миссия России", где делегаты смогут ознакомиться с трофейными образцами вооружения и техники промышленного и кустарного производства, захваченными у террористов в Сирии", - раскрыл часть культурной программы Фомин.

После этого гостей, среди которых ожидают увидеть все военно-политическое руководство НАТО, ждет "круглый" стол, посвященный перспективам нового государственного устройства в Ливии, миграции африканских беженцев в Европу, вопросам милитаризация космоса, "гибридным" войнам, "цветным" революциям, киберугрозам, терроризму и новым вызовам в Арктике. Все эти темы будут рассмотрены делегатами 23-25 апреля.

Представитель Минобороны заметил, что принимающая сторона "готова к конструктивному диалогу".

- Мы готовы выслушать и обсудить с иностранными коллегами относительно международной безопасности любые точки зрения, - подчеркнул генерал-полковник.

Иностранцам в свою очередь придется ознакомиться с докладами Министра обороны Сергея Шойгу, секретаря Совбеза Николая Патрушева, главы МИДа Сергея Лаврова, директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, генсека ШОС Владимира Норова и заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Гуайдо заявил о планах захвата власти в Венесуэле
Росстат: зарплаты чиновников выросли на 7,7%
При крушении парома в Ираке погиб 71 человек
«Яндекс» устранил проблемы в работе своих сервисов
Данила Козловский снимет фильм о Чернобыльской аварии
Экс-президент Бразилии Мишель Темер задержан в рамках дела о коррупции
Закон об ипотечных каникулах примут в весеннюю сессию
Измученная жарой коала выгнала австралийского винодела из машины
ВВС США: российские Су-27 не отгоняли американский B-52 от границ России
ФБС задержала федерального судью Кузьминского райсуда Москвы
Эксперт предположил, что отношения между Польшей и Россией наладятся не скоро
В Госдуме прокомментировали призыв к Мэй изменить подход в ситуации с Brexit
Глава оргкомитета чемпионата Европы – 2020 в РФ прокомментировал назначение Аршавина послом турнира
Правительство продлит соглашение с нефтяными компаниями на 3 месяца
Вандалы повредили четыре британские мечети
В Китае при взрыве на химзаводе погибли шесть человек
Летучие мыши начали мигрировать в Москву
Во время крушения парома в Ираке погибло 60 человек
В Кремле рассказали о содержании послания Путина Асаду
Санкции Украины против РФ контрпродуктивные, считают в СФ