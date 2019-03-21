Боссам НАТО покажут в парке "Патриот" оружие сирийских террористов

На самом деле на 13-ой Московской конференции по международной безопасности ожидают более 1000 делегатов из 124 страны мира. Место встречи - подмосковный парк "Патриот". Об этом на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"Программу форума начнем с экскурсии. Запланирован осмотр экспозиции редчайших образцов вооружения и военной техники времен Второй мировой войны, а также выставки под названием "Сирийский конфликт. Миротворческая миссия России", где делегаты смогут ознакомиться с трофейными образцами вооружения и техники промышленного и кустарного производства, захваченными у террористов в Сирии", - раскрыл часть культурной программы Фомин.

После этого гостей, среди которых ожидают увидеть все военно-политическое руководство НАТО, ждет "круглый" стол, посвященный перспективам нового государственного устройства в Ливии, миграции африканских беженцев в Европу, вопросам милитаризация космоса, "гибридным" войнам, "цветным" революциям, киберугрозам, терроризму и новым вызовам в Арктике. Все эти темы будут рассмотрены делегатами 23-25 апреля.

Представитель Минобороны заметил, что принимающая сторона "готова к конструктивному диалогу".

- Мы готовы выслушать и обсудить с иностранными коллегами относительно международной безопасности любые точки зрения, - подчеркнул генерал-полковник.

Иностранцам в свою очередь придется ознакомиться с докладами Министра обороны Сергея Шойгу, секретаря Совбеза Николая Патрушева, главы МИДа Сергея Лаврова, директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, генсека ШОС Владимира Норова и заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.