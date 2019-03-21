Переименование Астаны в Нурсултан: для чего было нужно и кто инициировал

Когда случилось?

С 20 марта 2019 года главный административный центр соседней с Россией азиатской республики, девятой по территории страны мира фактически носит новое название — Нурсултан. Конституционный совет — одобрил. Депутаты парламента в двух чтениях — одобрили. Горсовет Астаны — одобрил, предложив лишь поставить дефис после Нур. В принципе, референдум еще не помешал бы, ну для соблюдения всех формальностей — но тут решили обойтись без лишней волокиты. Автограф свежеиспеченного президента — и вперед, в Нурслутан!

Что значит Нурсултан?

В переводе с тюркского это означает— Владыка или Хозяин Света.

Кто предложил?

Предложение переименовать Астану в Нурсултан прозвучало на заседании парламента Казахстана утром 20 марта во время выступления Касым-Жомарта Токаева, нового президента страны. 65-летний уроженец Алма-Аты, карьерный дипломат, выпускник МГИМО, которого на этот пост предложил сложивший накануне полномочия президента Нурсултана Назарбаева, знает толк и в восточной, и в европейской дипломатии. И, разумеется, инициатива о переименовании столицы не могла не быть согласована с лидером нации (Елбасы) и главою Совета Безопасности. Хотя лицо Нурсултана Абишевича было совершенно невозмутимым во время оглашения этой самой инициативы. Как будто его это не касается.

Как звали раньше?

Нынешняя столица Казахстана была основана в 1830 году под именем Акмолинск. 31 год — до 1992-го - она была Целиноградом. До 1998-го звалась Акмолой. И, наконец, последние 20 лет — Астаной. Население которой перевалило за миллион в середине 2017-го.

Были прецеденты?

Заложенный в мае 1703-го Санкт-Петербург в 1712 стал столицей Российской империи по указу Петра Первого — основателя новой столицы.

Родившийся в 1791-м году город Вашингтон, столица США, получил свое имя в честь первого президента Штатов, Джорджа Вашингтона, который на тот момент еще здравствовал.

В 1839 году на карте Новой Зеландии обозначилась ее столица, город Веллингтон. Ей дали имя в честь премьер-министра Великобритании, победителя Наполеона в битве при Ватерлоо Артура Уэсли, герцога Веллингтонского.

Именем Ульянова-Ленина, основателя СССР, зимой 1924-го назвали вторую столицу страны Петроград — ставший Ленинградом. Имя Сталина получил крупнейший промышленный и транспортный центр Поволжья Царицын — ставший Сталинградом. В 80-х после смерти Брежнева его имя почти 6 лет носили Набережные Челны. Рыбинск на 5 лет становился Андроповым. И красноярский железнодорожный узел Шарыпово 3 года побыл Черненко.

В 21-м веке на постсоветском пространстве есть два ярких примера переименований. Главный порт Туркменистана, каспийский Красноводск после смерти первого президента страны Сапармурата Ниязова получил его имя — Туркменбаши. Ну и городок под азербайджанской Нахичеванью после кончины первого президента республики Гейдара Алиева стал называться Гейдарабад.

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