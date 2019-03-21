В Англии судят победительницу конкурса красоты «Мисс Гитлер»

На фото — голубоглазая красавица. А в душе, как оказалось, жуткое чудовище. 22-летняя шотландка Элис Каттер рассорилась со всеми своими друзьями, которые не разделяли ее нацистских взглядов. В 2016 году она посетила музей концлагеря в Бухенвальде, сделав там циничнейшее селфи с поднятой в нацистком жесте рукой и подписав это фото «Тур». Это всего в нескольких метрах от крематория, внутри музея, созданного в память о жертвах Холокоста.

А после возвращения перешла к активным действиям — записалась на конкурс красоты, который организовала неонацистская группа молодых людей, под чудовищным названием «Мисс Гитлер». Как поясняли организаторы, конкурс был организован для привлечения в их ряды новых активисток и чтобы на них обратили внимание. Девушка записалась на него под псевдонимом мисс Бухенвальд. Причем конкурс позволили провести, а Элис на нем победила, взяв первое место. Радикалы добились обеих поставленных целей — в их группу поступила «свежая кровь», и внимание на себя они обратили. Сейчас группа вместе с победительницей, за эти два года ставшая деятельной активисткой, находятся под следствием, ведется судебное разбирательство. Кроме Элис, за решеткой также и ее парень - Марк Джонс, 24 года, он был арестован на митинге, посвященном превосходству белых, в Суонси в марте 2016 года, также его оштрафовали за то, что бросил бутылку с зажигательной смесью на улице. Молодой человек, по словам прокурора, является крайне правым активистом с подросткового возраста и членом молодежного крыла Британской национальной партии.

«Мы говорим о группе, которая пытается подражать первоначальному военизированному крылу нацистской партии, - объяснил прокурор в зале суда. - Это ужас оружия, ужас ножа, ужас петли, ужас взрывчатки, ужас газовой камеры. Они распространяют извращенную экстремистскую идеологию, сам факт существования которой должен всех шокировать».

Конкурс красоты состоялся сразу через неделю после смерти Джо Кокс, британского депутата, убитого в 2016 году правым экстремистом National Action. После этого группировка была объявлена вне закона.

Члены группировки на своих страницах в соцсетях призывают женщин «выйти вперед и быть львицами» и «разорвать гиен, которые смеялись над нами».

В числе интересов у обвиняемой — чтение и эзотерика. Она рассказала журналистам: «Раньше я была консерватором и не хотела верить, будто евреи — враги, меня воспитывали с мыслью, что они такие же люди, как и христиане».

А британские евреи назвали этот конкурс «вероятно, самым уродливым конкурсом красоты из когда-либо проводившихся».