«Россети» и руководство Дагестана работают над планом по улучшению энергоснабжения региона

21 марта в правительстве Дагестана прошло совещание под руководством главы республики Владимира Васильева. Руководство региона вместе с генеральным директоромкомпании «Россети» Павлом Ливинским обсудили перспективы развития энергетики в республике.

Владимир Васильев поблагодарил энергетиков за масштабную работу, проведенную летом 2018 года во время Всероссийских учений энергетиков группы «Россети».

«Та точечная работа уберегла нас от целого ряда отключений, аварийных ситуаций, которые могли бы быть.Поэтому мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества», - признался глава региона.

В настоящее время группой компаний «Россети» разработаны предложения, которые помогут вывести ситуацию в энергокомплексе Дагестана на качественно новый уровень. Особое внимание на встрече уделялось «Программе снижения потерь». Как отметил Павел Ливинский, все предлагаемые меры направлены на выведение энергосистемы Дагестана на безубыточность к 2023 году, иначе все усилия «Россетей» будут напрасными и не окажут необходимого экономического эффекта.

В свою очередь, Владимир Васильев предложил членам правительства республики и «Россетей» детально проработать шаги, которые стороны могут предпринять для решения накопившихся проблем и включить их реализацию в новую «дорожную карту».

Напомним, компания «Россети» - оператор одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций мощностью более 781 ГВА. В 2018 году потребителям продано 758 млрд кВт·ч. электроэнергии.