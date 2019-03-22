2019-03-22T01:32:06+03:00
Спорт

Минус три очка и Головин: сборная России проиграла Бельгии и потеряла лидера, но все небезнадежно

Чем запомнился первый матч отбора Евро-2020
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Сборная России теперь не жмется к своим воротам, даже когда играет с лидером рейтинга ФИФА.Сборная России теперь не жмется к своим воротам, даже когда играет с лидером рейтинга ФИФА.Фото: REUTERS
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Если бывают поражения, за которые не стыдно, то это было как раз одно из них. Сборная России уступила Бельгии – 1:3. Но шансы были, интрига сохранялась до самых последних минут, а главное, команда Черчесова показала, что готова сражаться с тем же настроем, что и на ЧМ-2018.

Это была первая официальная игра после той серии пенальти с Хорватией, на которой закончился для нас чемпионат мира. Все-таки Лига наций – это пока что по-товарищески экспериментальный турнир. И было тревожно: в каком состоянии мы найдем сейчас свою национальную команду? Верит ли она в себя так, как поверили в нее мы? Но то, что хотелось увидеть в этом матче, все было. Кроме результата. И временами по настроению это напоминало лето-2018.

Сборная России теперь не жмется к своим воротам, даже когда играет с лидером рейтинга ФИФА. У тренерского штаба есть свежие идеи, и некоторые из них работают. Дзюба постепенно приходит в себя. А у команды появился еще один перспективный дебютант – Ильзат Ахметов. Со всем этим багажом они теперь летят в Казахстан играть с неожиданным лидером группы.

У сборной России появился перспективный дебютант – Ильзат Ахметов Фото: REUTERS

У сборной России появился перспективный дебютант – Ильзат АхметовФото: REUTERS

Но сначала все по порядку.

Тактика от Черчесова

У Черчесова на эту игру был план, и он был довольно свежим. «Системно мы понимаем, как играет Бельгия. Есть идеи, которые надо воплотить», - сказал он за день до матча. Но кто ж мог подумать, что идеи эти окажутся настолько оригинальными. Смотрите сами: сборная играла в 5 защитников, а в центре обороны действовала тройка Набабкин-Джикия-Кудряшов. Первый и последний – это сюрприз.

Но это еще не все. Как только наша сборная шла вперед, номинальные защитники Жирков и Фернандес поднимались высоко-высоко, Набабкин и Кудряшов уходили широко во фланги, а в пару к Джикия садился кто-то из центральных полузащитников – Головин или Ахметов. Они же часто и начинали атаки. И это тоже было неплохо.

Куртуа «привез», Азар наказал

Плюс прессинг, плюс Дзюба, сражающийся за все выносы, плюс скоростной Черышев. Втроем они и соорудили гол нашей сборной. Но сначала она пропустила.

Бельгийцы на 14-й минуте убийственно четко прочертили атаку, а этот урок геометрии точным ударом завершил Тилеманс. И потом еще сборная Бельгии не раз показывала, насколько это быстрая команда, и какие космические скорости она способна развивать, несясь в контратаку.

Сборная России уступила Бельгии – 1:3 Фото: REUTERS

Сборная России уступила Бельгии – 1:3Фото: REUTERS

А наш гол через пару минут получился запланированным тренерским штабом. Вратарь сборной Бельгии Куртуа славится своими «привозами». Надо только знать, когда и как его надавить. Дзюба знал. Улучив момент, он помчался во вратарскую и буквально придушил голкипера. Тот ошибся, Черышев подкараулил мяч, переложил под левую, и добрый вечер – 1:1.

В общем все шло неплохо до 44-й минуты, пока Эден Азар не показал, почему за него летом «Реал» будет готов заплатить 120-150 млн евро. Его рейд по тылам сборной России наткнулся на вытянутую ногу Жиркова, и был вознагражден пенальти – 2:1.

Второй тайм на равных

Во втором тайме у сборной России было две задачи – не «умереть», а по возможности и погонять первую команду из рейтинга ФИФА. Временами получалось. Были отрезки, когда парни в красном запирали хозяев поля в пределах штрафной, но довести атаки до по-настоящему опасного удара почти никогда не получалось.

А Бельгия все реже думала у побеге в контратаку. Хотя был момент, когда Баштуайи звякнул мячом о штангу. Но когда хозяевам поля представилась следующая возможность решить исход этого поединка, они воспользовались ей безжалостно – 3:1.

А потом еще и Головин так перенервничал, что обзавелся красной карточкой – следующий матч он пропустит. А вот это уже некстати. 24 марта играть в гостях с Казахстаном – между прочим, после его сенсационной победы над Шотландией (3:0), лидером нашей группы. Тут уже даже ничья станет разочарованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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