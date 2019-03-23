2019-03-23T10:17:54+03:00
Политика

«Хотел бы служить в разведке»: Почему Порошенко не взяли «в Штирлицы»?

Занимающий ныне пост президента Украины Петр Порошенко в студенческие годы собирался работать на советские спецслужбы
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Петр Порошенко.Петр Порошенко.Фото: REUTERS
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Вы-таки будете смеяться, но Петр Порошенко, занимающий ныне пост президента в соседней и совсем недружественной нам ныне Украине, оказывается, в молодости хотел быть как Путин. И не один, а вместе с бывшим губернатором Одесщины и некогда президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Нет, конечно, не Путиными они хотели быть в прямом смысле, а как Штирлиц. То есть служить в разведке. В советской внешней разведке.

Об этом рассказал бывший глава СВР Украины Николай Маломуж, который читал лекции студентам факультета международных отношений Киевского Госуниверситета как раз в то время, когда там учились и Порошенко, и Саакашвили. Оба еще с первого курса попали «под прицел» спецслужбы, присматривающейся к потенциальным кандидатам. И оба, как припоминает Маломуж, были не против. Но им посоветовали для начала пройти срочную службу в армии. Что они и сделали. Но после того, как они отслужили, дороги «кандидатов» и разведки разошлись. После развала СССР Саакашвили собирался вернуться в Грузию, что и сделал впоследствии. А вот с Порошенко совсем другая история приключилась. По словам Маломужа, Порошенко «на последних этапах по объективным причинам не отвечал стандартам кадрового аппарата спецслужб Украины». Которые тогда еще жили по стандартам и являлись наследниками советских спецслужб.

Что это были за «объективные причины», экс-главный украинский разведчик раскрывать не стал. Но можно предположить, что руководство уже тогда подметило патологическую лживость Петра Алексеевича и решило не подвергать себя риску получать от него недостоверные сведения. Кстати говоря, эту личную особенность своей натуры он сохранил до наших дней. И речь не о его заявлениях о вторжениях «страны-агрессора», «остаточных прощеваниях» или, к примеру, «отказе» от российского газа. Петр Алексеевич умудряется лгать, вспоминая о своем прошлом, о той же армейской юности, даже там, где в этом нет никакой необходимости.

- Я помню, когда я служил, у нас по уставу было запрещено чаще раза в неделю посещать душ или баню, это было запрещено уставом, а тут у нас прямо в блоке и душ, и все удобства, никто не мешает воину полноценно отдыхать, - рассказал Порошенко после того, как посетил одно из новых общежитий для военнослужащих ВСУ, устроенных вместо старых казарм.

Зачем же врать? В Советской Армии по уставу Внутренней службы была установлена регулярность помывки не реже раза в неделю. В баню солдаты отправлялись поротно, если она находилась вне пределов воинской части, то шли колонной, со всеми мерами безопасности. Или доставлялись грузовиками. Был специальный банный день, который устанавливался в будни, чтобы в выходные баня не мешала отдыху солдат в увольнении. Но никто не запрещал посетить баню в увольнении. Никто не запрещал принять душ в расположении части, если таковой имелся в наличии, в личное время. А у солдат, работавших на кухне (поваров-хлеборезов) ежедневный душ был обязанностью. Равно как должны были мыться военнослужащие, которые занимались обслуживанием техники (водители, механики-водители), после того, как проводили ремонтные и прочие работы. И уж никто не мешал и не запрещал мыться хотя бы по пояс холодной водой из-под крана там, где в в/ч был проведен водопровод.

Может, еще и не стирался Петр Алексеевич во время службы из-за того, что запрещали? Или не умывался, не чистил зубы? Не гладил форму, потому что запрещали? И до сих пор, наверное, запрещают – вот и ходит в таком виде по сию пору.

Непонятно, зачем лгать там, где нет абсолютно никакой необходимости. Зато понятно, что это были за «объективные причины». Таких ни в космонавты, ни в разведку не берут. Не выйдет потому что из такого, понимаешь, ни Путина, ни Штирлица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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