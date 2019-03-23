Cтало известно, когда закончится культовый сериал «Сверхъестественное»

22 марта в инстаграме актера Дженсена Эклса, появилось короткое видео, в котором он с коллегами рассказал, когда закончится сериал «Сверхъестественное».

По его словам 15 сезон, который выйдет осенью 2019 года, станет последней главой знаменитого хоррор-роад-муви, который рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, путешествующих по Штатам на крутой тачке. Братья с самого детства оказались втянутыми в паранормальные разборки, после чего их отец научил детей держать оборону от сил зла. Сэм и Дин расследуют преступления, в которых замешаны демоны и призраки всех родов и мастей.

Hey SPNFamily here s a little message from @JensenAckles @mishacollins and me..@JensenAckles @mishacollins and me

Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс (в сериале - Дин Винчестер) поделился с фанатами, что сериал, который по-настоящему изменил его жизнь:

— Пятнадцать лет шоу, которое, определенно, изменило мою жизнь. И мы просто хотели, чтобы вы услышали от нас, что, хотя мы будем рады следующему году, это будет финал. Большой, грандиозный финал.

Сериал «Сверхъестественное» стартовал в 2005 году на телеканале The CW и стал самым успешным и долгоиграющим проектом канала. В данный момент транслируется 14 сезон сериала.