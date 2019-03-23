Умерла Валентина Дворянинова - первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки"

Умерла Валентина Дворянинова - советская эстрадная певица, известная широкой публике как первая исполнительница знаменитой колыбельной Зои Петровой и Аркадия Островского «Спят усталые игрушки». Под ее голос шла заставка к детской передаче "Спокойной ночи, малыши". Эту песню Валентина Дворянинова исполнила ровно 55 лет назад в 1964-м году.

Спят усталые игрушки.

О смерти певицы сообщила ее подруга Ольга Диктович. Она же рассказала журналистам, что Валентина Петровна скончалась в частном подмосковном пансионате для пожилых людей, где она провела свои последние годы. До этого Дворянинова много лет жила в коммунальной квартире в центре Москвы.

Певица родилась 2 февраля 1928 года в городе Дятьково Брянской области. В 1947 году она приехала в Москву. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории. Выступала в хоре Большого театра, стала солисткой Москонцерта и оркестра под управлением Олега Лундстрема.

Валентина Дворянинова - Загуляло солнышко по крышам.

В 60-х - 70-х годах она активно ездила с гастролями по Советскому Союзу и зарубежным странам, главным образом – из социалистического лагеря. В 1962 году Дворянинова стала Лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Позже - лауреатом Фестиваля молодёжи и студентов в Гаване. Она выступала на радио в передаче «С добрым утром». Ездила с концертами в воинские части.

Был у нее интересный период в жизни, когда от Москонцерта Валентина Петровна была командирована на круизные суда «Леонид Собинов», «Грузия», «Иван Франко», «Колхида».

Дворянинова был первой исполнительницей песен "Калина красная" и "Линахамари". Часто ей приходилось петь за кадром при озвучивании фильмов.

Прощание с Дворяниновой состоится в понедельник, 25 марта, на Митинском кладбище в Москве.

Валентина Дворянинова - "Калина красная".

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