Виктор Медведчук: «У Зеленского самые серьезные шансы»

В субботу, 23 марта, героем ток-шоу Дмитрия Куликова «Право знать!» на канале «ТВ Центр» станет известный украинский политик, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Речь пойдет о ситуации на Украине, о российско-украинских отношениях.

Должна ли Украина пойти на уступки России при создании газового консорциума? Почему у Владимира Зеленского есть шансы стать президентом Украины? Что будет, если Порошенко сфальсифицирует выборы? Как на самом деле украинцы относятся к России? Вот некоторые цитаты из заявлений Виктора Медведчука:

О «газовой игле» и политических уступках Украины

«По словам президента Порошенко, мы «соскочили с российской газовой иглы». Он этим гордится. Но есть миллионы граждан, которые за это время обнищали, страдают от тарифов, платят эти тарифы по космическим объемам. Я могу привести пример: все жилищно-коммунальные тарифы с 2013 по 2018 год выросли в среднем на 745%. 1080% – на газ, 1220% – на отопление и горячее водоснабжение».

О предвыборной кампании

«Настолько грязной, настолько жестокой, настолько масштабной по фальсификациям, по подкупам избирательной кампании еще не было. Например, есть 39 кандидатов, из которых даже на Украине вряд ли назовут больше 10-12 человек. Это технические кандидаты, которые и есть залог фальсификации выборов».

О шансах кандидатов в президенты

«Я бы рассматривал четырех кандидатов – это Тимошенко, Зеленский, Бойко и Порошенко. Бойко может получить дивиденды на юго-востоке, где преобладает русскоязычное население. Я рассматриваю Зеленского как виртуального кандидата – и у него самые серьезные шансы сегодня. Ему не нужны технические кандидаты. У Зеленского есть партия, тоже виртуальная, он талантливый актер. Ему не нужно связываться с комиссиями, представительствами, поездками, агитацией, популяризацией, рассказами про светлое будущее. У него есть образ – Голобородько (учитель истории из телевизионного сериала. – Ред.) – и этот образ устоявшийся, известный».

Об отношении украинцев к России

«Когда в октябре 2018 года я был в студии «Права знать!», называл цифры, касающиеся отношения украинцев к России. Тогда цифры были такие: 45% проголосовали за «очень хорошо», «хорошо» против 38% за варианты «плохо», «очень плохо». На 27 февраля 2019 года эти цифры таковы: 57% за «очень хорошо» и «хорошо» и 29% - за «плохо» и «очень плохо». Люди все понимают. Подобное отношение – это ответ людей на политику антироссийской истерии и радикальной русофобии».

«Право знать!» «ТВ Центр», суббота, 23 марта/22.10.