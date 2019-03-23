2019-03-23T17:18:31+03:00
Общество

Крупнейший ТРЦ в подмосковном Зеленограде снесут

Такое решение принял Арбитражный суд
Анастасия ВАРДАНЯН
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Парковка у торгово-развлекательного комплекса «Зеленопарк». Фото Зеленопарк VKПарковка у торгово-развлекательного комплекса «Зеленопарк». Фото Зеленопарк VK
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В минувшую пятницу, 22 марта, Арбитражный суд Московской области принял решение о сносе здания торгово-развлекательного комплекса «Зеленопарк». Это один из самых крупных ТРЦ в подмосковном городе Зеленограде. В современно здании расположены магазины крупных мировых брендов, рестораны, кинотеатры и современный паркинг. Открытие комплекса состоялось в 2015 году.

- Работы по демонтажу будут проведены за счет владельца «Лидком инвестметс лимитед», - сообщили «КП» в пресс-службе суда.

Оказалось, что здание, площадью почти 150 тысяч квадратных метров было возведено незаконно. Сразу после открытия ТРЦ в 2015 году с иском о признании его самостроем в суд обратилась компания «Транснефть- Верхняя Волга». Позже точно такое же требование выдвинул «Газпром трансгаз Москва». По данным компаний, объект возведен в охранной зоне магистральных газопроводов и нефтепроводов. Такое соседство теперь официально признали опасным. На снос у владельца есть всего шесть месяцев.

Остается только догадываться, как собственнику участка площадью 74 га удалось получить разрешения на строительство. Пока ТРЦ продолжает работать в обычном режиме. О точной дате закрытия не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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