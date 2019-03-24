Наталья Орейро захотела получить российский паспорт

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро приехала в Россию с большим гастрольным туром Unforgettable («Незабываемый»). Перед стартом концертов артистка заглянула на программу «Вечерний Ургант», где и призналась, что давно чувствует себя русской.

- Я уже раз 15 была в России. Мне только остается попросить у Владимира Путина российский паспорт, - сказала Орейро.

После предложения Ивана Урганта обратиться напрямую к президенту России, певица, смеясь, заявила: «Дайте мне паспорт! Нет ни одного более русского иностранца, чем я. Я даже больше русская, чем Жерар Депардье. Он только ради денег получил российское гражданство».

Некоторые восприняли слова певицы всерьез. Но затем стало известно, что это все-таки была шутка.

В России Наталья Орейро прославилась по роли в сериале «Дикий ангел». Не так давно певица сняла клип в подмосковной Балашихе на песню To Russia with love («России с любовью»). По сюжету, три девушки, мечтающие быть похожими на своего кумира Наталью Орейро, пишут ей письмо, получив которое, певица действительно приезжает к ним в гости в село Орейрово.

Впрочем, если уругвайская певица все-таки передумает по поводу получения российского паспорта, то она может стать такой же гражданкой РФ, как и французский актер Жерар Депардье, американские бойцы Джеффри Монсон и Рой Джонс-младший, голливудский актер Стивен Сигал, бразильские футболисты Марио Фернандес и Алвим Гилерме.