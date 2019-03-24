Российский хоккеист Кузнецов ответил на оскорбление канадского эксперта

Напарник Александра Овечкина по клубу НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов оказался внезапно под огнем критики старого канадского эксперта Дона Черри. Кузнецов известен в лиге благодаря своему фирменному празднованию заброшенных шайб - "птичкой". Однако же Дон Черри был суров, комментируя эту фишку "Кузи":

- Посмотрите на этого придурка после гола. Это очень важная игра, встречаются две отличные команды. Но он делает такую глупую вещь. Теперь посмотрите на гол Хедмана в овертайме. Хедман забивает, а Кузнецов застрял в своей зоне. Запомните, дети. Это карма. Нужно всегда возвращаться в защиту. Он просто придурок. Своим поведением он лишь вдохновил другую команду. Запомните, никогда не делайте то, что может вдохновить соперника, - заявил Дон Черри, разбирая матч "Вашингтона" против "Оттавы".

Надо сказать, что к чести русского игрока, он на "придурка" не обиделся:

- Если он говорит о тебе, значит думает о тебе. Даже если от Черри звучат плохие слова в твой адрес, это всё равно хорошо. Он классный, нравится зрителям, - заявил Кузнецов в интервью RMNB.

При этом добавив:

- Знаете, если бы это произошло восемь лет назад, я бы сказал вам то, что вы хотите от меня услышать. Но сейчас… Мне всё равно. Гораздо больше меня волнует, что думают семья и партнёры. Я ценю именно это. Он должен посмотреть парочку моих голов этим летом. Их покажут по телевизору. Всё в порядке. С этим он тоже сможет жить.

Напоним, что 26-летний Евгений Кузнецов в этом сезоне провел 69 матчей за "Вашингтон Кэпиталз". В его активе - 65 набранных очков по системе гол+пас. Он забросил 20 шайб и сделал 45 результативных передач. В системе "плюс-минус" его показатель в этом сезоне - плюс 5. За "Вашингтон" он играет, начиная с сезона 2013/2014 годов. До того выступал за челябинский "Трактор" в Континентальной хоккейной лиге.

В разное время выигрывал награды в составе сборной России - был чемпионом мира 2012, 2014 годов. Дважды выигрывал "бронзу" - на чемпионате мира 2016 и 2017 годов. А до этого еще и выиграл молодежный чемпионат мира 2011 года.

В 2018 году выиграл в составе "Вашингтона" Кубок Стэнли.