Собянин: "Ночь театров" посетили 13,5 тысяч человек"

В столице в эти дни Манеж стал площадкой Московского культурного форума. В субботу, 23 марта, мероприятия форума продлились дольше благодаря традиционной акции "Ночь театров". Как обычно, несмотря на поздний час, желающих побывать на творческих встречах, театральных постановках и мастер-классах оказалось немало.

«Ночь театров» посетили 13,5 тысячи человек, - сообщил мэр Сергей Собянин на своих страницах в Twitter и социальной сети «В контакте».

- Вместе с «Манежем» в акции приняли участие 78 площадок. Театральная ночь прошла в рамках Московского культурного форума, который еще идет сегодня и завтра. Приходите, там интересно. За два дня на форуме побывали более 22 тысяч человек».

Акция была приурочена к Международному дню театра, который отмечают 27 марта. Среди участников акции - театр "Практика", театр Стаса Намина, театр Et Cetera, "Электротеатр Станиславский", театр "Ленком", театр кошек Куклачева и другие. К примеру, на главной сцене культурного форума выступили оперные артисты театра "Геликон-опера". Здесь же зрители увидели драматические постановки столичных театров, шоу театральных костюмов. В перед официальной частью открытия акции артисты Театра оперетты и актёры Театра Луны показали музыкальное представление. В его конце артисты установили на сцене макет здания, который напоминает театр или Манеж.

Напомним, IV Московский культурный форум работает с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». В программе - около 100 театральных событий, почти 50 дискуссий на темы культуры, более 30 мастер-классов, около 80 мероприятий для детской и семейной аудитории. Вход на форум свободный. Регистрация нужна на некоторые события из развлекательной программы, в которую входят спектакли, концерты и чтения. В деловой части форума - дискуссии, лекции и круглые столы.