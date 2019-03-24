Сергей Станкевич, бывший советник Бориса Ельцина: До бомбардировок Белграда казалось, что НАТО - "клуб джентльменов", где будут читать стихи

- Сергей Борисович, 20 лет исполняется с тех пор, как начались бомбардировки Югославии. Чему нас научил югославский кризис?

- Югославский кризис научил нас реальности. Потому что - какое-то время - короткое, в 90-е годы - начинало казаться, что НАТО уже другое, что НАТО - действительно, только оборонительный союз. И его цель - защита стран, входящих в этот альянс.

НАТО теперь, это - якобы, вовсе не угроза соседям, а - почти "клуб джентльменов", и вот-вот мы в этот клуб тоже войдем, может быть, переименовав его.

Предлагалось даже новое наименование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698962" frameborder="0"></iframe> Сергей Станкевич: "После начала бомбардировок Югославии мы избавились от иллюзий, что НАТО - оборонительный альянс".Александр ГАМОВ

- Серьезно? Какое же?

- "Партнерство мира" – с участием уже России и других бывших социалистических стран

- Это вы, демократы, хотели…

- Нет, нет, об этом напрямую шла речь. Не просто были какие-то уединенные мечтания, это обсуждалось.

- То есть, демократы, хотели Россию втянуть в НАТО?

- Втянуть Россию в НАТО, начиная со Сталина и кончая Ельциным, хотели многие. Но тогда НАТО (речь о кануне югославского кризиса) выглядело другим, вот что важно.

- Вернемся к "клубу джентльменов"...

- Действительно - на какой-то момент НАТО предстало вот таким клубом для обмена изысканными беседами и чтения стихов.

Ну, и США ведь выглядели какое-то время другими. Что вот - дескать - они теперь тоже не имеют никаких причин для агрессивного поведения, что это (речь о России.- А.Г.) - другая страна, дружественная и все понимающая и готовая следовать международному праву.

К сожалению, все это рухнуло - вот именно с бомбардировками Югославии, потому что блок НАТО вышел за границы своей ответственности и обрушился с бомбами на страну, которая ни на кого не нападала.

- Вот именно...

- Это же НАТО презрело международное право и обошло Совет безопасности ООН в этой своей акции. Соединенные Штаты, которые, в основном, стояли за этой операцией, - натовской, - тоже спокойно перешагнули международное право и провозгласили свое право использовать оружие там, где они считают нужным, не слушая никого.

Даже с учетом того, что тогда были, как, опять таки, казалось российской стороне, - хорошие, надежные, если не дружеские, то, по крайней мере, союзнические - отношения между президентами Соединенных Штатов и России.

Все это было отброшено в тот момент, когда США показалось необходимым сокрушить враждебный для них режим. Более того, были перекроены границы.

- Извините, сразу напомним – речь идет о президентах Борисе Ельцине и…

- Билле Клинтоне, да.

Более того, фактически это был, действительно, первый после Второй мировой войны прецедент насильственной перекройки границ. И в ходе этой перекройки была отделена территория, на которой было создано новое, никогда не существовавшее государство, и оно тут же было признано США и их союзниками…

- Это имеется в виду...

- Это имеется в виду Косово.

И вот вся эта цепь невероятных, с точки зрения международного права, традиций и тогдашних представлений о справедливости, невероятная цепь событий буквально в короткий момент прошла мимо наших глаз.

И, конечно, это был шок и такая дипломатическая катастрофа.

Одним из символов этой дипломатической катастрофы был знаменитый разворот над Атлантикой Примакова, тогдашнего премьера.

- Скажите, а Сергей Борисович Станкевич когда протрезвел – до того, в то время или после? Как человек, который, может быть, тоже верил НАТО?..

- Здесь есть некий крокодильский, я бы сказал, такой подход. Вот, мол, они такие все были наивные, там слюни распустили, они во что-то там верили, они были нетрезвы, находились в каком-то опьянении, а потом, дескать, протрезвели...

Ничего подобного не было. Это, действительно, была смена двух реальностей. И та была реальность - и эта. Никакого опьянения не было.

Если, действительно, в той реальности, которая существовала до бомбардировки Югославии, - серьезные политики, партии, международные институты предлагали и продвигали одну повестку... И что - мы должны были повернуться к ним спиной: никому вам не верим и пошли вы на фиг? Это было бы совершенно идиотским поведением.

И мы, действительно, реагировали вот на ту повестку и ту реальность, которая тогда существовала. В какой-то момент она, эта реальность, просто была сломана – вот и все.

- Скажите, а вы тогда ещё были советником Президента России, да?

- Я был советником Президента России до 1993 года. В 1993-м, после октябрьских событий, ушел из Кремля и перешел в Госдуму, в комитет по международным делам.

- А сейчас мы вас представляем как эксперта Фонда имени Анатолия Собчака?

- В принципе, можете.

- Значит, Станкевич не был опьянен.

- Я всегда стремился реагировать на реальность, - но, что здесь важно? В моей реакции на реальность, как и у многих моих соратников, есть некая презумпция сотрудничества, презумпция позитива.

Да, мы охотнее реагировали на позитивные сигналы. У нас не было такой внутренней какой-то установки на то, что наверняка обманут, наверняка нападут, наверняка нанесут удар. Вот некая презумпция позитива присутствовала.

Тем не менее, это было все-таки поведение, исходя из реальности, это не было витанием в облаках.

- Спасибо за откровенность.

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