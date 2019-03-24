2019-03-24T22:51:53+03:00
Умные вещи

Любую информационную войну можно развязать и погасить при помощи специальных технологий

В Сочи прошел семинар о средствах аналитики для СМИ
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В семинаре приняли участие представители ведущих федеральных СМИ и гости из региональных изданий Краснодарского и Северо-Кавказского региона Фото: Фонд содействия развитию интернетаВ семинаре приняли участие представители ведущих федеральных СМИ и гости из региональных изданий Краснодарского и Северо-Кавказского региона Фото: Фонд содействия развитию интернета
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22 марта в Сочи прошел семинар для средств массовой информации «Современные возможности аналитики для цифровых СМИ», организованный «Фондом содействия развитию интернета».

Открыл мероприятие Леонид Филатов – идейный вдохновитель создания аналитической системы INDEX. Он рассказал о возможностях аналитических метрик для анализа и исследований аудитории. «Сегодня можно знать, какие эмоции вызывают публикации, и управлять этим. Совершенно обыденно, нажав одну кнопку. Также можно видеть монетизацию тексов, чтобы вести издательский бизнес не вслепую».

Леонид Филатов – идейный вдохновитель создания аналитической системы INDEX Фото: Фонд содействия развитию интернета

Леонид Филатов – идейный вдохновитель создания аналитической системы INDEX Фото: Фонд содействия развитию интернета

PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская представила актуальные рейтинги медиапространства, включая телеграм-каналы и аккаунты в соцсетях. Показала влияние и востребованность разных категорий, а также рассказала о тенденциях последних месяцев. Из доклада понятно, что аккаунты знаменитых людей превратились в отдельные СМИ с миллионными аудиториями – и рекламодатели готовы за это платить.

PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская Фото: Фонд содействия развитию интернета

PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская Фото: Фонд содействия развитию интернета

Андрей Масалович, автор поисковой технологии Avalanche, показал, как легко следить за пользователями, развязать или погасить информационную войну. Он рассказал о способах управления аудиторией и на примерах продемонстрировал возможность сформировать заранее известное мнение. «Любую информационную войну можно развязать и погасить при помощи специальных технологий», - сказал Андрей.

Андрей Масалович, автор поисковой технологии Avalanche Фото: Фонд содействия развитию интернета

Андрей Масалович, автор поисковой технологии Avalanche Фото: Фонд содействия развитию интернета

Главный редактор roem.ru Юрий Синодов показал редакцию изнутри с подробным рассказом, «кого надо брать на работу, а с кем прощаться сразу после приветствия». Участники узнали об интересных вопросах на собеседованиях и поняли, что гуманитарии проигрывают в борьбе за рабочие места.

Главный редактор roem.ru Юрий Синодов Фото: Фонд содействия развитию интернета

Главный редактор roem.ru Юрий Синодов Фото: Фонд содействия развитию интернета

Наталья Кутушева, председатель комитета IAB Россия по нативной рекламе и директор по развитию медиагруппы INFOX, поделилась кейсами о структурных формированиях редакции и способах зарабатывания на контенте. Она на примерах показала эффективность редакционных затрат и журналисткой конкуренции.

Наталья Кутушева, председатель комитета IAB Россия по нативной рекламе и директор по развитию медиагруппы INFOX Фото: Фонд содействия развитию интернета

Наталья Кутушева, председатель комитета IAB Россия по нативной рекламе и директор по развитию медиагруппы INFOX Фото: Фонд содействия развитию интернета

Директор «Фонда содействия развитию интернета» Сергей Зайцев демонстрировал способы применения INDEX для различных целей и на примере существующих изданий рассказал о совмещении научных исследований, психологии и программатики для анализа пользовательских данных.

Директор «Фонда содействия развитию интернета» Сергей Зайцев Фото: Фонд содействия развитию интернета

Директор «Фонда содействия развитию интернета» Сергей Зайцев Фото: Фонд содействия развитию интернета

В завершении семинара было подписано соглашение о взаимодействии Межрегионального центра общественных инициатив «Северный Кавказ» и Фонда, целью которого станет решение задач в области развития цифровых СМИ в Северо-Кавказском федеральном округе и цифровизация региона.

Межрегиональный центр общественных инициатив «Северный Кавказ» и Фонд содействия развитию Интернета подписали соглашение о взаимодействии Фото: Фонд содействия развитию Интернета

Межрегиональный центр общественных инициатив «Северный Кавказ» и Фонд содействия развитию Интернета подписали соглашение о взаимодействии Фото: Фонд содействия развитию Интернета

В семинаре приняли участие представители ведущих федеральных СМИ и гости из региональных изданий Краснодарского и Северо-Кавказского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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