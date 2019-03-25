А у нас во дворе Пускепалис живет

«А у нас во дворе», 2-й сезон

В этот сериал особо никто не верил: задуманный как типовая мелодрама с детективной составляющей, он пару лет валялся в загашниках, пока про него не вспомнили в мае

2017-го. А проект неожиданно выстрелил. История любви мента в отставке Владимира Каленого (Сергей Пускепалис) и гастарбайтерши из Узбекистана Мавлюды (Равшана Куркова) оказалась и ироничной, и остросоциальной, и какой-то непривычно обаятельной. Сериал даже называли открытием года, Пускепалис отхватил «Золотого орла» как «лучший актер на ТВ».

Наконец, готово продолжение: Мавлюда едет к тетке под Самарканд, и там не все ладно. Тем временем соседи Каленого воюют с управой - та разрешила строить магазин на месте гаражей. Спойлер: они поженятся! (Первый канал. Понедельник - четверг, 21.30.)

«Годунов. Продолжение»

На улице поклонников костюмных исторических картин опять перевернулся грузовик с пряниками, а уж фанаты Сергея Безрукова и вовсе неистовствуют. Первый сезон имел грандиозный успех, на него же обречено продолжение. Вас ждет «новая схватка за власть, вихрь интриг, любви и ненависти, знакомые персонажи и новые герои», обещают производители. На сей раз это история Смутного времени: царь Борис обещал расцвет государства Российского, а на деле его подданные страдают от голода и эпидемий. Годунов совершает одну ошибку за другой и не отличает друзей от врагов. А тут еще откуда ни возьмись берется Гришка Отрепьев (Евгений Ткачук) и объявляет себя царевичем Димитрием. Также в ролях Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин. («Россия 1». Понедельник - четверг, 21.00.)

«Годунов»: новая схватка за власть. Фото: Канал «Россия 1»

«Девяностые. Весело и громко»

Это как комедийный сериал про восьмидесятые, только про девяностые. Два гитариста Вася и Паша, студентка хорового училища Женя, десантник Боб и преподаватель классического вокала Птицын создают рок-группу, надеясь прославиться. А кругом разборки криминальных авторитетов, малиновые пиджаки. Только что появились пейджеры и тетрис.

Правда, путь к мировой сцене лежит через ресторан, где начинающим рокерам приходится лабать ради куска хлеба. В ролях Филипп Ершов, Роман Курцын, Стася Милославская, Егор Трухин, Ян Цапник. (СТС. Понедельник - четверг, 20.00.)

«Реальные пацаны», Новый сезон.

У этих ребят полно новостей. Теща с тестем Коляна ссорятся, и это начинает сказываться на его отношениях с Лерой. Вован и Валя сделали ЭКО, УЗИ показало тройню, причем все девочки. Параллельно Вован и Антоха намутили свой автосервис. Эдик и Машка взяли ипотеку, а денег на платежи не хватает. В общем, русская жизнь во всей ее полноте и в комедийном преломлении и с пермским акцентом. (ТНТ. Понедельник - четверг, 20.00.)