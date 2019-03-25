Хирург с крестом «За храбрость»

Не стану спорить: к «Склифосовскому» лучше не попадать. Но если уж так не повезло и «Скорая» куда-то должна везти, то лучше, конечно же, в Склиф - так издавна москвичи называют Институт скорой помощи - первый в России.

Ведь что Склифосовский сделал! Основал военно-полевую хирургию - и не где-нибудь, а на фронтах, в палатках с красными крестами. Трудно поверить, но бывали времена, в кои Николай Васильевич по четверо суток оперировал непрерывно, а когда ноги подкашивались, позволял себе один-единственный глоток красного вина… Он впервые в России применил асептику и антисептику, что позволило делать операции на желудочном тракте, печени, почках. А его метод сшивания костных отломков при ложном суставе за границей называли русским замкОм.

Все, что делал этот удивительный человек, по существу, становилось открытием и требовало воистину недюжинной смелости. Чего, впрочем, ему было не занимать: как началась австро-прусская война, Склифосовский, в 1859 году блестяще окончивший медфак Московского университета, добился разрешения у русского правительства добровольно участвовать в той войне в качестве военно-полевого хирурга. Россия, слава богу, в войне была в стороне. И участвовал так, что пришлось, бросив скальпель, с саблей в руке кидаться на пруссаков! Однажды чуть не погиб в рукопашной и получил железный крест «За храбрость»!

А жил в Москве, на Тверской, дом и посейчас стоит. Слава Склифосовского была едва ли не всемирной - во всяком случае не было в Европе медика, который не отзывался бы о нем без самого высокого уважения. А часто и преклонения: многочисленные труды медика-ученого с примерами практического приложения изданы на многих языках.

Конечно же, медиком стал он по призванию. Отец, совершенно обедневший дворянин, письмоводитель карантинной службы, с горя ли, с отчаяния сотворил аж 12 детей, уже отлично понимая, что всех прокормить не сможет. Потому-то Коля Склифосовский и оказался при живых родителях в сиротском доме. Там хоть кормили регулярно.…

Опыт его боевой хирургической работы был огромен: после той, где он со скальпелем и саблей воевал, Склифосовский прошел и Русско-турецкую войну, когда иной раз приходилось оперировать и тогдашних супостатов, и всюду, и всегда он чудеса творил. Хирург от бога - он и сам в своей науке стал едва ли не божеством.

В доме на Тверской хирург обосновал музыкально-художественный салон, известный во всей Москве, и люди, гуляющие по бульвару, часто останавливались под окнами огромного дома послушать музыку, льющуюся из открытых окон…