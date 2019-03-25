Пчела из "Бригады" объяснил, почему решился увести любимую у друга

На Павла Майкова, родного брата Анастасии Стоцкой слава обрушилась внезапно. Он проснулся знаменитым как только сериал «Бригада» увидел свет. В культовом сериале он сыграл Витю Пчелку и долгое время не мог отделаться от амплуа бандита из 90-х. Майков даже по улицам ходил с зализанными назад волосами в длинном, черном плаще, чтоб его лучше узнавали поклонники. В интервью Борису Корчевникову актер признался, что был уверен за звездной ролью, последуют другие интересные предложения, однако, телефон молчал целый год. Из профессионального застоя ему помог выйти друг Михаил Горевой, который предложил Павлу главную роль в своем спектакле "Куда бежал Колобок". В нем играла и любимая женщина Горевого актриса Мария Саффо. То, что он влюбился, Майков понял сразу.

«Она не была его женой, они просто жили вместе. Она и не собиралась за него замуж. Меня долго держала вся эта ситуация. Полтора года длилась эта «санта-барбара». Я никому не мог признаться, что влюблен и уже давно. Кому я мог признаться? Мише? Маше? Кате? Миша отвратительно вел себя с Машей, я не могу рассказать об этом. Но когда я понял, что это чувство взаимно, я понял, что уже ничего не могу скрывать», - рассказывает актер.

Сам актер в это время тоже был женат– у него и актрисы, с которой их свел мюзикл "Метро", уже рос маленький сын. Однако семейная жизнь не ладилась – Катя, говорит Майков, его совсем не понимала.

Встреча с Марией перевернула его жизнь. Павел говорит, что первое время они дружили семьями, и Саффо даже стала крестной сына Павла и Кати. А потом приняли решение жить вместе.

Журналисты светских изданий тогда бурно обсуждала эту историю. Писали, что Майков бросил семью с маленьким ребенком и предал друга, и тогда влюбленные решили пожениться тайно. Вместе они уже почти 15 лет.

Однако, сам Горевой предательство друга не простил. Однажды в интервью он признался, что Майков был для него больше чем друг, он был младшим братом, и он не ожидал от него такого поступка.

- Сейчас не уже неинтересно, что между ними было», - отметил он. По его словам, это потрясение и заставило его подняться высоко в творческой деятельности. «Я, как ракета, полетел в стратосферу. За все нужно платить», - резюмировал он.