2019-03-25T16:51:11+03:00
Звезды

Дженнифер Лоуренс и Адель устроили вечеринку в гей-баре

Девушки давно дружат и решили оторваться в выходные в Нью-Йорке
Ольга АНТОНОВА
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Посетители бара, конечно, были в приятном шоке от такого звездного соседстваПосетители бара, конечно, были в приятном шоке от такого звездного соседстваФото: скриншот видео
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Дженнифер Лоуренс и ее подруга, певица Адель так много работают, что выкроить время, чтобы поболтать и весело провести время удается не всегда. Поэтому когда это время все же находится, подруги стараются использовать его по максимуму. В этот раз «максимум» пришелся на известный ньюйоркский гей-бар, где девушки смешав пару коктейлей, устроили зажигательную вечеринку.

В какой-то момент, когда Дженнифер захотела принять участие в игре с алкогольными напитками, Адель сказала: «Она, черт возьми, помолвлена. Тебе даже не стоило находиться здесь!» На что Дженнифер ответила, что ее помолвка «не имеет ничего общего со способностью пить». Дальше последовала игра, кто выпьем мартини быстрее, и когда Адель проиграла, Дженнифер принялась кричать на нее, что она не смела этого делать. Тогда ведущий отметил, что это «не голодные игры», намекая на самую известную роль Лоуренс в кино.

Посетители бара, конечно, были в приятном шоке от такого звездного соседства и старались все время сделать селфи со звездами. Впрочем, те и не сильно отказывались. Надо отметить, что такому веселью в скором времени может прийти конец, ведь вскоре Дженифер Лоуренс выходит замуж. Накануне, актриса показала свое обручальное кольцо общественности. Долгое время она ходила с перевернутым кольцом, пряча его от любопытных глаз публики, но затем наконец-то позволила фотографам запечатлеть ювелирное украшение.

thebritafilterthebritafilter
@adele and #JLaw walk into a gay bar to see @thebritafilter s show.... then #JLaw tackles @adele for loosing musical shots! Last night was wild. Thank you to everyone who came out. #BritaFilter #AnythingButPure #Drag #DragQueen
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ИСТОЧНИК KP.RU

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