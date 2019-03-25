Дженнифер Лоуренс и Адель устроили вечеринку в гей-баре

Дженнифер Лоуренс и ее подруга, певица Адель так много работают, что выкроить время, чтобы поболтать и весело провести время удается не всегда. Поэтому когда это время все же находится, подруги стараются использовать его по максимуму. В этот раз «максимум» пришелся на известный ньюйоркский гей-бар, где девушки смешав пару коктейлей, устроили зажигательную вечеринку.

В какой-то момент, когда Дженнифер захотела принять участие в игре с алкогольными напитками, Адель сказала: «Она, черт возьми, помолвлена. Тебе даже не стоило находиться здесь!» На что Дженнифер ответила, что ее помолвка «не имеет ничего общего со способностью пить». Дальше последовала игра, кто выпьем мартини быстрее, и когда Адель проиграла, Дженнифер принялась кричать на нее, что она не смела этого делать. Тогда ведущий отметил, что это «не голодные игры», намекая на самую известную роль Лоуренс в кино.

Посетители бара, конечно, были в приятном шоке от такого звездного соседства и старались все время сделать селфи со звездами. Впрочем, те и не сильно отказывались. Надо отметить, что такому веселью в скором времени может прийти конец, ведь вскоре Дженифер Лоуренс выходит замуж. Накануне, актриса показала свое обручальное кольцо общественности. Долгое время она ходила с перевернутым кольцом, пряча его от любопытных глаз публики, но затем наконец-то позволила фотографам запечатлеть ювелирное украшение.