2019-03-25T18:09:58+03:00
Звезды

Вера Брежнева показало фото в 16 и 33 года, чтобы доказать, что она не делала пластические операции

Звезда заявила, что ее красота от природы
Ольга АНТОНОВА
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На фото действительно видно, что аккуратный нос певицы со временем остался таким же как и былНа фото действительно видно, что аккуратный нос певицы со временем остался таким же как и былФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пожалуй, не бывает такого интервью, в которым у Веры Брежневой не поинтересовались ли бы насколько натуральна ее красота? И хотя сама звезда всегда отрицает свое обращение к пластических хирургам, разговоры о том, что она переделала нос или изменила овал лица, или увеличила грудь постоянно появляются в прессе. Чтобы прекратить эти домыслы, сама певица опубликовала пост в инстаграме, в котором показало себя в 16 лет и в 33 года.

«Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось (как некоторые полагают). Хотя над волосами пришлось поработать», — написала Брежнева под фотоколлажем (орфография и пунктуация автора сохранены).

Певица призналась, что посещала косметолога и ухаживала за лицом с помощью кислотного пилинга и мезотерапии. Лазерная коррекция зрения позволила звезде отказаться от очков. Брежнева также отметила, что в юности активно «тягала железо в тренажерном зале». «Шея стала уже благодаря пилатесу», — отметила певица.

На фото действительно видно, что аккуратный нос певицы со временем остался таким же как и был. Не сильно изменились и другие черты лица. А вот прическа действительно стала более женственной, плюс, звезда избавилась от очков.

«Черты лица не изменились. Очень красивая!», «Вы прекрасны и сама естественность», — отозвались поклонники звезды под фотографией.

Также Вера поинтересовалась у читателей, что бы они посоветовали, если бы смогли поговорить с собой-подростком. «Меньше сладкого, больше движения и развития», «Я бы предложила поменьше переживать», «Себе юной я посоветовала бы не начинать курить в 16 лет! Благо,уже оставила эту вредную привычку», «Сказала бы точно то же, что и сейчас — нужно любить свое тело, а не жрать», — поделились мыслями фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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