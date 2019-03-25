2019-03-25T18:45:40+03:00
Наука

Сенсация из NASA: по Луне течет вода

Американские исследователи увидели, как лед перемещается из одного кратера в другой
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Лунные катки в инфракрасном свете: голубые пятна – это обнаженный лед. Слева - лед в районе Южного полюса Луны, справа – у Северного.Лунные катки в инфракрасном свете: голубые пятна – это обнаженный лед. Слева - лед в районе Южного полюса Луны, справа – у Северного.
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Детектор LAMP (Lyman Alpha Mapping Project), установленный на борту зонда LRO (NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter) продемонстрировал: имеющиеся на Луне скопления воды “перетекают” из одного места в другое. Перемещаются эдакие “катки” - пятна поверхностного льда расположенные в полярных и приполярных областях нашего естественного спутника.

Обнаженный лунный лед в прошлом году увидели астрономы из Гавайского и Брауновского университетов (University of Hawaii and Brown University) вмсте с коллегами из NASA (Ames Research Center in California’s Silicon Valley). Подобное удалось впервые – исключительно благодаря прибору под названием Moon Mineralogy Mapper (МММ), установленному на борту зонда “Чандраян-1” (Chandrayaan-1) индийского космического агентства ( Indian Space Research Organization).

Из сообщения НАСА следовало, что этот самый МММ, работая в инфракрасном диапазоне, улавливал характерное излучение, отраженное от Луны. Его спектр не оставлял сомнений: так отражает водяной лед – конкретно слой замерзшей воды. Каток – одно слово. Ну, или гололед.

И вот теперь новое открытие: пятна льда, оказывается мигрируют. Гелоги из Юго-Западного НИИ (Southwest Research Institute in San Antonio, Texas), участвовавшие в исследовании, объясняют это весьма просто: в одном кратере лед, нагретый солнечными лучами, испаряется, молекулы воды отрываются от поверхности, а потом конденсируются в другом – более холодном месте. Насколько справедлива подобная гипотеза до конца не известно. Но сам феномен зафиксирован: прежде безводные кратеры вдруг "наполнились".

Перемещение лунной воды зафиксировал зонд LRO.

Перемещение лунной воды зафиксировал зонд LRO.

Аманда Хендрикс (Amanda Hendrix) из Института планетарных наук (Planetary Science Institute), руководившая исследованиями, уверяет: они — эти исследования — помогут разобраться в круговороте лунной воды и понять, насколько она доступна. Ведь вода, обнаруженная на нашем естественном спутнике, сильно помогла бы в его колонизации.

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Лунные поселенцы построят города в огромных полостях, обнаруженных на Луне. Там и вода рядом.

Лунные поселенцы построят города в огромных полостях, обнаруженных на Луне. Там и вода рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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