Сенсация из NASA: по Луне течет вода

Детектор LAMP (Lyman Alpha Mapping Project), установленный на борту зонда LRO (NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter) продемонстрировал: имеющиеся на Луне скопления воды “перетекают” из одного места в другое. Перемещаются эдакие “катки” - пятна поверхностного льда расположенные в полярных и приполярных областях нашего естественного спутника.

Обнаженный лунный лед в прошлом году увидели астрономы из Гавайского и Брауновского университетов (University of Hawaii and Brown University) вмсте с коллегами из NASA (Ames Research Center in California’s Silicon Valley). Подобное удалось впервые – исключительно благодаря прибору под названием Moon Mineralogy Mapper (МММ), установленному на борту зонда “Чандраян-1” (Chandrayaan-1) индийского космического агентства ( Indian Space Research Organization).

Из сообщения НАСА следовало, что этот самый МММ, работая в инфракрасном диапазоне, улавливал характерное излучение, отраженное от Луны. Его спектр не оставлял сомнений: так отражает водяной лед – конкретно слой замерзшей воды. Каток – одно слово. Ну, или гололед.

И вот теперь новое открытие: пятна льда, оказывается мигрируют. Гелоги из Юго-Западного НИИ (Southwest Research Institute in San Antonio, Texas), участвовавшие в исследовании, объясняют это весьма просто: в одном кратере лед, нагретый солнечными лучами, испаряется, молекулы воды отрываются от поверхности, а потом конденсируются в другом – более холодном месте. Насколько справедлива подобная гипотеза до конца не известно. Но сам феномен зафиксирован: прежде безводные кратеры вдруг "наполнились".

Перемещение лунной воды зафиксировал зонд LRO.

Аманда Хендрикс (Amanda Hendrix) из Института планетарных наук (Planetary Science Institute), руководившая исследованиями, уверяет: они — эти исследования — помогут разобраться в круговороте лунной воды и понять, насколько она доступна. Ведь вода, обнаруженная на нашем естественном спутнике, сильно помогла бы в его колонизации.

