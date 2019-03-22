Команда «КП» стала бронзовым призером чемпионата Северной Футбольной Лиги

На северо-востоке Москвы завершился любительский турнир Чемпионат Северной Футбольной Лиги, в котором приняла участие команда «Комсомольской Правды». В ее составе выступили не только журналисты и сотрудники редакции, но и читатели нашей газеты.

Команда «КП» была одним из фаворитов турнира, но матчи решающего тура наши футболисты провели неудачно, не одержав ни одну победу. Чемпионом стала команда «Родина», следом за ними финишировал «Импульс». По итогам трех игровых дней команда «КП» заняла с 47 очками третье место, завоевав бронзовые медали.

- Состав был хороший. Скорее всего, мы очень сильно расслабились перед последним туром и настрой был не особо боевой, - прокомментировал итоговый результат вратарь «Комсомольской правды» Андрей Киселев. - Есть над чем ещё работать.

Нападающий команды, спецкор «КП» Александр Рогоза

Кстати, оргкомитет СФЛ назвал Андрея Киселева лучшим вратарем чемпионата. У него лучший результат по числу «сухих» матчей (в которых он не пропустил ни одного гола) - таких за турнир целых 15 штук! Приз лучшего защитника получил Иван Фадеев (Импульс). Лучший игрок - Игорь Сарвартдинов (Феникс). Лучшим бомбардиром чемпионата стал Арсений Ушаков из «Альфа-Спорта» (12 забитых голов), помимо него в ТОП-3 самых результативных игроков СФЛ вошли нападающие «КП» Александр Рогоза (9) и Алексей Швиченков (8).

Состав команды «КП» на турнире: Андрей Киселев, Дмитрий Мишачев, Александр Соловьев, Дмитрий Павлюшкин, Александр Медведев, Алексей Швиченков, Эмин Гусейнов, Александр Рогоза.

Напомним, чемпионат Северной Футбольной Лиги проводился при поддержке Спортивно-досугового центра «Норд». В спортивных секциях «Норда» сейчас занимаются различными видами спорта около 200 жителей московского района Северный.

- Мы поддерживаем интерес наших жителей к спорту, - говорит директор ГБУ СДЦ «Норд» Ольга Степанова. - Спорт - это не просто увлечение, хобби или профессия. Мы верим, что развивая спортивные секции в нашем районе, сможем поднять общий уровень здоровья населения.