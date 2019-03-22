Мышка-педант: В Великобритании каждую ночь мышь наводила порядок в гараже фермера

Необычный случай произошел с британским фермером Стивом МакКирсом. На протяжении нескольких месяцев он замечал, что все разбросанные накануне вещи в его гараже, в том числе болты и гайки, на следующее утро были сложены в контейнер. Тогда МакКирс подумал, что сходит с ума.

«У меня никогда раньше не было призрака в сарае. Я волновался, мне 72 года, и вы понимаете, что в этом возрасте могут быть проблемы с головой», - приводит его слова «Би-би-си».

Мышь каждую ночь наводила порядок в гараже фермера.

Разоблачить тайного педанта фермеру помог его приятель, который посоветовал установить в гараже камеру. То, что они увидели на кадрах спустя несколько дней, поразило всех и в это трудно было поверить. Выяснилось, что наведением порядка каждую ночь занималась мышь. Она складывала в контейнер все разбросанные вещи, среди которых были даже несколько тяжелых кусков цепи.

МакКирс решил назвать своего маленького помощника Брекситом, объяснив тем, что она копит запасы для Брексит. Друг же называет мышку - Металлический Микки.