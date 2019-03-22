Жителей коммуналки на Никитском бульваре погубило короткое замыкание

Спустя полтора месяца после страшного пожара в самом центре Москвы, на Никитском бульваре, до сих пор не ясно, кто же виноват в смерти людей. В числе погибших восемь человек, в том числе двое детей. Это жильцы коммунальной квартиры на шестом этаже здания, которое журналисты неспроста называют "звездным домом". Многоэтажку с видом из окон на башни Кремля облюбовали знаменитости, которые превратили квартиры в роскошные апартаменты.

Без грандиозных перепланировок не обошлось. Именно на них грешили следователи, которые пытались выяснить причины пожара. Но, как оказалось, переделки, лишь усугубили ситуацию с пожаром, причины же совсем другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

- Произошло замыкание электропроводки в межпотолочном перекрытии между третьим и четвертыми этажами, - сообщили "КП" источники близкие к следствию.

С точностью установить квартиру, которая стала очагом возгорания пока не удалось. Следователи сомневаются между двумя вариантами: квартирой 46 и 44. Последней, по данным Единого госреестра недвижимости, владеют в равных долях жена и дочка всемирно известного дирижера Юрия Башмета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" было возбуждено в день пожара, 4 февраля. Однако до сегодняшнего дня обвинение никому из подозреваемых не предъявлено.

Тем временем в квартирах, которые пострадали от пожара, вовсю кипят ремонтные работы. Большинство собственников не рассчитывают получить компенсации и восстанавливают жилье за свой счет.

КАК ЭТО БЫЛО

В «звездном доме» погибла незвездная семья: появился список жертв при пожаре на Никитском бульваре

Страшный пожар произошел в самом центре Москвы на Никитском бульваре в доме 12. Престижный центр, огромные, дорогие квартиры, знаменитые жильцы. Но на последнем этаже прямо над квартирой дочки дирижера Башмета располагалась большая и густонаселенна коммунальная квартира. Похоже, что все погибшие - ее обитатели (подробности)

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Коммуналка "назад в прошлое", незаконная перепланировка и квартира с дизайнерским ремонтом: из-за чего в "звездном доме" на Никитском бульваре случился пожар

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