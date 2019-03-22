МВД России: за год с курильщиков собрали 223 миллионов рублей штрафов

- В минувшем году сотрудниками полиции составлено почти 470 тысяч протоколов по фактам курения в общественных местах. Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 223 миллионов рублей. Кроме того, органами внутренних дел выявлено свыше 800 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом табачной продукции. Их количество возросло практически в полтора раза, – заявил министр МВД России Владимир Колокольцев заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В борьбе с табакокурением активно участвует Роспотребнадзор. Его инспекторы за нарушения антитабачного законодательства к административной ответственности привлекли более 7 тысяч физических, юридических и должностных лиц по всей России. Но эти меры в комиссии посчитали недостаточными.

Председатель Правительственной комиссии в лице Владимира Колокольцева отметил, что "абсолютные показатели потребления табака все еще остаются высокими, а производители "электронных сигарет" и "вейпов" осуществляют достаточно агрессивное продвижение этих устройств на современном рынке".

Участники мероприятия пришли к единому мнению о том, что складывающаяся ситуация требует дополнительных мер, в противном случае она может привести к "нивелированию достигнутых в предыдущие годы результатов".

Как стало известно "КП" члены правительственной комиссии обсудили формирование единой законодательной базы в сфере оборота, потребления, а также рекламы обычной табачной и "иной никотиносодержащей продукции".