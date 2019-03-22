Тех, кто получает две пенсии, может стать больше

Речь идет о двух категориях пенсионеров. Первая - члены семей пострадавших от радиоактивной катастрофы на химкомбинате «Маяк» в 1957 году и при ликвидации аварии. Вторая - члены семей пострадавших от сброса радиоактивных отходов этого комбината в реку Теча. С инициативой выплачивать этим людям две пенсии выступил депутат Госдумы Андрей Барышев: в дополнение к страховой «по старости» еще и пенсию по потере кормильца.

- Подобная мера действует, например, в отношении членов семей пострадавших от чернобыльской аварии, - сказал Барышев «Комсомолке». - То, что «маяковцам» не предоставили такую же льготу, считаю несправедливостью, она должна быть исправлена.

Катастрофа на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озерск) произошла 29 сентября 1957 года. Из-за выхода из строя системы охлаждения взорвалась емкость с радиоактивными отходами. Взрыв оценивался в десятки тонн в тротиловом эквиваленте, столб поднялся выше, чем на километр, а облако разнеслось на сотни километров. Ранее, в 1949-51 годах, комбинат производил сбросы радиоактивных отходов в реку Теча.

В регионе резко увеличилась смертность, особенно от онкологических заболеваний. Пострадавшим установлены льготы, специальные пенсии. По действующему законодательству если человек имеет право на несколько вариантов пенсий, то он сам выбирает, какую будет получать. А чтобы претендовать на две пенсии сразу, это должно быть специально оговорено в законодательстве — этого и добивается Барышев.

Депутат предлагает выдавать вторые пенсии членам семей не только всех пострадавших при аварии на комбинате «Маяк» и при сбросах в реку Теча, но и тех, кто принимал участие в ликвидации последствий этих загрязнений. Такие работы проводились вплоть до 1961 года на комбинате и до 1962 — вдоль Течи.

- Какого числа людей коснется это изменение, я точно не назову, но не думаю, что большого, все таки много времени прошло, - сказал «Комсомолке» Барышев. - Так что крупных денежных затрат на это не потребуется.

- А в Пенсионном фонде вам что сказали: они согласны?

- Похоже, пока не очень согласны...

В ПФР, куда тут же перезвонила «Комсомолка», не стали комментировать инициативу депутата. Но сообщили, что двойные пенсии помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, уже платят и некоторым другим категориям граждан.

КТО УЖЕ ПОЛУЧАЕТ ДВЕ ПЕНСИИ

- Участники Великой Отечественной войны

- Те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы.

- Родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военнослужащих, проходивших службу по призыву, погибших или умерших в период прохождения военной службы, либо вследствие военной травмы после увольнения с военной службы.

- Граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

- Федеральные государственные гражданские служащие, космонавты, летчики-испытатели. Они получают страховую пенсию по старости плюс государственную пенсию за выслугу лет.

- В зависимости от категории получателей возникают разные сочетания пенсий. Например, участникам ВОВ и блокадникам назначается государственная пенсия по инвалидности плюс страховая пенсия по старости.

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