Скорбящие поклонники набросились на Борисова из-за умершей Началовой

21 марта прошли похороны Юлии Началовой на Троекуровском кладбище. Смерть певицы стала настоящим потрясением для поклонников звезды. Каково же было их негодование, когда вместо слов поддержки родным и близким артистки в передаче "Пусть говорят" стали обсуждать возможный алкоголизм исполнительницы.

Скорбящие поклонники Юлии Началовой набросились на известного телеведущего Дмитрия Борисова. На протяжении практический всей программы он намекал на проблемы скончавшейся певицы с алкоголем.

В день похорон звезды Дмитрий Борисов пообщался с бывшим лечащим врачом певицы. Телеведущий обратил внимание, что его специализация - нарколог. "Я действительно нарколог, но у меня несколько специализаций. Юля обращалась ко мне по совершенно другой причине, и никаких проблем с алкоголем у нее не было", - сказал, как отрезал, специалист.

У могилы Юлии Началовой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако Борисов продолжил гнуть алкогольную линию. В какой-то момент по студии пошел гул недовольства. Позже самый настоящий скандал разразился в соцсетях. На ведущего вылился ушат гневных комментариев.

Скорбящие фанаты посчитали, что говорить об алкоголизме Юлии в день ее похорон - это верх цинизма и походит на вакханалию. Они посоветовали Борисову молиться.

"Врачи эти ее лечили, и они ей помогали. Какая разница, что это были за врачи? Зачем это все на публику выносить, где у вас совесть? Земля-то круглая, и мы все под Богом ходим", "Хватит обсуждать Юлину смерть. Родителям, да и нам, обычным людям, неприятно это слышать. Лучше помолитесь об упокоении ее души", "Очень жалко Юлю Началову", "У меня диссонанс между тем интеллигентом ведущим новостей Борисовым и Борисовым, который вчера говорил нахрапистыми словами о едва похороненном человеке... Вам самим не стыдно за то, что вы делаете?.. Это мерзко, не этично... Ккак можно было сделать такую грязную передачу в день смерти человека?! И плевать вы все хотели на чувства ее родных, которые, как сказал Панайотов, тоже собирались смотреть эту передачу... Ужасно", "Как ведущий после вчерашнего эфира вы разочаровали многих. Стыд и позор", "Ну что, Дмитрий, хайпанул на смерти Юлечки вчера! Бога не боитесь!", "Господи, избавь нас от таких ведущих на телевидении", - набросились на Борисова негодующие поклонники певицы.

Сейчас поклонники артистки молятся за упокой души певицы и надеются, что шумиха вокруг ее смерти уляжется. Они призывают не трогать родственников Юлии, которым приходится мириться с невосполнимой утратой.

Как писал сайт kp.ru, 21 марта Юлю Началову похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Проститься со звездой пришли сотни поклонников. Люди плакали и несли к гробу знаменитости ее любимые белые цветы. Смерть артистки, которая умерла 16 марта от острой сердечной недостаточности всего в 38 лет, стала шоком для россиян.

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