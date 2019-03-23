“Волонтер - Откликнись!” Как компания “Металлоинвест” поддерживает добровольческие начинания сотрудников

Единый Call-центр для обращений нуждающихся в помощи, бесплатное репетиторство для ребят из малообеспеченных семей, спортивные занятия для детей и пенсионеров, сохранение памятников культурного наследия, помощь бездомным животным… Все это - проекты, объединяющие теперь сотни неравнодушных сотрудников компании «Металлоинвест».

На это неделе программа поддержки корпоративного волонтерства "Откликнись" пришла в города Железногорск и Новотроицк. Таким образом, добровольчество нашло поддержку во всех городах присутствия компании - в 2018 году "Откликнись" стартовала в Губкине и Старом Осколе.

- Многие из тех, кто присоединился к программе - и до этого занимались добрыми делами. Но теперь их поддерживает компания. Для нас важно, что сотрудники разделяют ценности компании, а компания поддерживает начинания своих работников, - отметила начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности Департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева.

Обучающая сессия в Новотроицке Фото: программа "Откликнись!"

Принять участие в презентации смогли все неравнодушные сотрудники - люди, которые хотят менять свой город, среду, в которой они живут, к лучшему. На презентации они сами разработали будущие проекты, которые помогут решить актуальные проблемы в их городах при финансировании УК “Металлоинвест”. А на обучающей сессии добровольцы смогли освоить навыки, которые пригодятся им не только в волонтерской деятельности, но и карьере. Ведь в компании обращают внимание на самых активных лидеров добровольческих проектов.

- Обучение волонтеров мы расширяем каждый год и планируем добавлять новые направления, такие как медиасопровождение, организация мероприятий. Также в этом году мы хотим запустить общее для всех городов направление серебряного волонтерства. Мы хотим, чтобы активисты из разных городов общались, обменивались опытом и участвовали в российских и международных мероприятиях, - отметила Анастасия Савельева.

С июня 2018 года в Старом Осколе и Губкине было реализовано 10 добровольческих проектов, в которых принимали участие более 140 волонтеров.

- Так как мы говорим о собственных инициативах сотрудников и добровольном участии - это очень хороший результат. Наши сотрудники помогали животным, проводили экоакции, в том числе и в заповедниках. Мы сделали большой проект по наставничеству для школьников, проект с детьми из кризисного центра. В этом году число предложений и идей от сотрудников увеличилось в три раза, - говорит Анастасия Савельева.

Неравнодушные активисты из Железногорска прошли обучение Фото: программа "Откликнись!"

И это - не предел. Помимо программы поддержки корпоративной благотворительности, компания проводит грантовый конкурс «Сделаем вместе!». Он направлен на улучшение условий жизни в городе и принимать участие в нем могут как сотрудники предприятий, так и все неравнодушные горожане Губкина, Старого Оскола, Железногорска и Новотроицка. На поддержку проектов компания направит по 6 миллиона рублей. Максимальная сумма гранта для юридических лиц - 150 тысяч, для физических - 50.

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