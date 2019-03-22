Из-за чего ФСБ нагрянула на оборонные заводы

Сразу на нескольких работающих на оборонку предприятиях в Москве, Петербурге и Липецке сотрудники ФСБ и МВД устроили «большой шмон». Источники КП в спецслужбах сообщают, что «все это делается в рамках дела о хищениях средств гособоронзаказа представителями группы станкостроительных предприятий».

Идут активные обыски. Изымаются документы и электронные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным нашего «неофициального информатора», речь идет, возможно, и сотнях миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено следственной частью столичного управления МВД по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета. Деньги были выделены для выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) и федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса. Но в чем же конкретно суть преступлений? Пока сыщики крепко держат язык за зубами, чтобы (по их же словам) не спугнуть заметающих следы преступников.

В руководстве одного из станкостроительных предприятий оказалась сразу целая семейка - отец и два сына!

Гораздо более разговорчивыми оказались работяги-станкостроители. Они немного и приоткрыли нам тайну.

По их словам, одна из схем преступлений заключалась в следующем: предприятие за «федеральные деньги» выкупает у подельников из Москвы и Питера «убитые» станки, моет, очищает их, промывает все детали, красит и тупо перепродает как новые с огромным наваром. Причем, оставляет даже старые внутренние детали (валы и шестерни), которые работали десятки лет под нагрузкой еще во времена СССР. Один из липецких станкостроителей добавил: «Если бы заказчики видели бы весь процесс появления "новых" станков, то не покупали бы их точно. А ведь эти «новые» станки идут в оборонку! И среди них есть даже станки для лазерного раскроя металла. Это же диверсия и вредительство!»...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ проверяет на мошенничество липецких станкостроителей

Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) совместно со Следственным департаментом МВД и УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве проводят обыски на предприятиях группы станкостроительных предприятий Липецкой области (подробности)