Валерий Газзаев: В Нурсултане сборной России будет сложно!

- Валерий Георгиевич, в воскресенье, 24 марта, сборная России сыграет с Казахстаном. Что думаете об этом матче?

- Казахский футбол сейчас быстро развивается. Хорошо это знаю, ведь там работает мой сын (Владимир Газзаев - главный тренер клуба «Тобол» (Костанай). - Ред.). Многое делается государством, стадионы строятся. То, что в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы Казахстан обыграл Шотландию - 3:0, - не случайный результат. Нашей сборной будет непросто там играть. Особенно после такого матча. Будет полный стадион, поле, теперь уже в Нурсултане, с искусственным покрытием. Но мы должны добиться результатов. В этом у меня просто нет сомнений.

- Матч с Бельгией мы проиграли...

- Сразу после жеребьевки мы понимали, что сборная Бельгии - фаворит группы. Эта команда вместе с французской сегодня является лучшей сборной в Европе. Несколько ведущих игроков пропускали матч, так что можно представить, какой потенциал у Бельгии. Бельгийцы продемонстрировали очень высокий технический уровень оснащения, быстрый выход из обороны, индивидуальное мастерство. Тем не менее наша сборная просто обязана выйти из этой группы.

- Громкий скандал последних дней - Павел Погребняк сказал, что ему странно видеть в сборной натурализованных игроков. В матче с Бельгией у нас играли экс-бразильцы Гильерме и Фернандес. Как вы относитесь к натурализованным игрокам?

- Процесс глобализации проходит во всем мире. И в спорте в том числе. Если игрок получает российское гражданство, соответствует уровню сборной, почему бы ему не играть? Сборная Испании - команда неплохая, однако они пригласили бразильца Диего Косту. Почему мы не должны делать то же самое, если есть игроки, которые могут усилить состав? А сборная Франции, где играют выходцы сразу из нескольких стран? Но вся страна радуется их победам! Когда Арсен Венгер тренировал лондонский «Арсенал», у него на поле выходили 11 французов. И болельщикам это не мешало радоваться победам. При этом есть в Испании клуб «Атлетик» из Бильбао за который играют только баски. И он не борется за высокие места. Но в спорте нужно стремиться к победам. Играть только за деньги неинтересно. Так что эти разговоры надо убирать в сторону. Когда наши игроки будут испытывать конкуренцию, они будут по-другому относиться к футболу. А сегодня российским игрокам гарантируют место в основном составе в клубах из-за лимита, и это их расслабляет.

- Кто сейчас фаворит в чемпионате России?

- Сложно назвать фаворита. «Зенит» сегодня имеет очковый перевес, но остальные идут ровно. Пять клубов сегодня реально могут претендовать на звание чемпиона. ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит», конечно. Важно играть успешно не только с лидерами, но и с аутсайдерами.

- В ближайшие выходные мы увидим вас в качестве участника проекта «Русский керлинг». Как вас удалось уговорить?

- Мне было интересно попробовать. И оказалось, что это потрясающий вид спорта. Прежде чем сниматься, провел несколько тренировок. Азартная игра! Отличный вид спорта для любого возраста, что важно. Название нашей команды - «Красная Армия». А Красная Армия всех сильней! Я был участником и капитаном команды. У нас были определенная тактика, стратегия.

- Вы депутат Госдумы. У вас огромное количество титулов. Солидный человек. Керлинг - не мальчишество?

- Абсолютно наоборот. Это спорт. Мы выходили мокрые после тренировок. Это и для здоровья полезно.

Полная версия интервью с Валерием Газзаевым на Радио «Комсомольская правда».

Валерий Газзаев: «Наша сборная вместе со сборной Бельгии должны выйти из группы» 00:00 00:00

«Русский керлинг». Воскресенье, 18.25, Россия 1.

Отборочный матч Евро-2020, Сборная Казахстана - сборная России. Воскресенье, 16.25, Матч ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Качели народной любви к сборной возвращаются в нижнюю точку и готовы со всей силы садануть по лбу Черчесова

Послесловие к матчу Бельгия - Россия

Слушайте, а что все так всполошились? Да, сборная России проиграла сборной Бельгии (1:3). Но, если другими словами, то первая команда в рейтинге ФИФА обыграла находящуюся там на 50-м месте. Сборная, стоимость игроков которой составляет более 600 млн евро, на последних минутах додушила попытки сопротивления команды на 200 млн евро. Бельгия, не проигрывавшая дома с 1 сентября 2016 года продлила свою серию. И где здесь ужас-ужас? (подробности)

Минус три очка и Головин: сборная России проиграла Бельгии и потеряла лидера, но все небезнадежно

Чем запомнился первый матч отбора Евро-2020

Если бывают поражения, за которые не стыдно, то это было как раз одно из них. Сборная России уступила Бельгии – 1:3. Но шансы были, интрига сохранялась до самых последних минут, а главное, команда Черчесова показала, что готова сражаться с тем же настроем, что и на ЧМ-2018 (подробности).

ЕЩЕ

Обвиненный в расизме экс-футболист сборной Павел Погребняк извинился за свои слова про темнокожих

В интервью "КП"-Екатеринбург спортсмен высказался, что ему смешно, когда иностранцы с другим цветом кожи играют за российскую команду

Накануне «КП»-Екатеринбург выпустило интервью с известным российским футболистом Павлом Погребняком, который на данный момент выступает за ФК «Урал». В разговоре с нашим журналистом игрок «шмелей» вспомнил время выступлений за питерский «Зенит», порассуждал о системе VAR, а также высказался о своем отношении к темнокожим коллегам (подробности).