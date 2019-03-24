2019-03-24T21:34:24+03:00
Звезды

Собчак рассказала, почему выложила в Инстаграм фото Кожевниковой с трусами

Телеведущая удивилась, что актриса обиделась на нее
Ирина СУХАНОВА
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Ксения Собчак ответила на претензии Марии Кожевниковой. Фото: Инстаграм и Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".Ксения Собчак ответила на претензии Марии Кожевниковой. Фото: Инстаграм и Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".
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Ксения Собчак рассказала, почему она выложила в Инстаграм снимок Марии Кожевниковой, на котором виднеется ее нижнее белье. Днем ранее эту историю, случившуюся в 2011 году, актриса вспомнила в эфире программы «Секрет на миллион». Мария пожаловалась, что когда она стала депутатом Госдумы, Собчак нецензурно обратилась к ней и опубликовала ее фото в коротком платье, из-под которого выглядывают трусы. Фотограф снимал актрису снизу, и поймал пикантный ракурс.

Сегодня в соцсетях Собчак ответила актрисе. Телеведущая очень удивилась – она и не подозревала, что Кожевникова затаила на нее обиду.

- Мне прислали ссылку на программу с Марией Кожевниковой, где она рассказывает удивительную историю нашего якобы «конфликта», где я вначале ей нахамила, а потом мирилась, - написала телеведущая. - Как же было на самом деле? 1) я никогда не общалась и едва знакома с Марией. В жизни мы встречались от силы раза два на мероприятиях и здоровались - вот и все общение, никаких отношений у нас никогда не было. 2) я действительно написала что-то в стиле «интересно, как затейливо попала в Государственную Думу Мария Кожевникова?» и разместила одно из ее эротических фото. Это был риторический вопрос моим подписчикам, потому как я действительно не понимаю, почему Высший Законодательный Орган стал местом скопления актрис, спортсменов и певцов.

Мария поведала о своей обиде в программе &quot;Секрет на миллион&quot;. Фото: кадр видео.

Мария поведала о своей обиде в программе "Секрет на миллион". Фото: кадр видео.

В эфире программы «Секрет на миллион» Кожевникова рассказала продолжение этой Инстаграм-истории: пару лет спустя Собчак подошла к ней на каком-то светском мероприятии и предложила забыть былые обиды. Мол, кто старое помянет, тому глаз вон.

- Я напомнила ей продолжение этой фразы: а кто забудет, тому оба, - сообщила актриса.

Ксения представила свою версию развития конфликта: телеведущая дала понять, что вовсе не собиралась извиняться. По ее словам, она подошла к Кожевниковой, чтобы взять у нее интервью.

- Именно об эффективности законотворческой деятельности я и хотела поговорить с народным избранником Марией Кожевниковой. Поэтому спустя время подошла и попросила об интервью, отметив, что это как раз хороший способ объяснить свою позицию, - написала Собчак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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