Геннадий Бурбулис - о югославском кризисе: Дерзкий и восхитительный "Бросок на Приштину" Евкурова показал Западу, что Россия не будет сидеть, сложа руки

- Геннадий Эдуардович, чему нас научил югославский кризис? 20 лет назад, в ночь с 24-го на 25-е марта 1999-го, авиация НАТО начала бомбардировки Белграда...

- Очень серьезный вопрос.

Югославская трагедия показала, что надежда на то, что после событий 1991-го, которые произошли в России, открывается перспектива и для установления нового миропорядка, и для коллективной ответственности за решение проблем, даже, может быть, связанных с давнишними конфликтами, - эта надежда не оправдалась.

Потому что - бомбардировки авиацией НАТО Югославии - это был вызов, это было абсолютно неприемлемо с точки зрения культуры мирового диалога и международного права.

И это был трагический и печальный урок, - к сожалению, травмы, раны от которого не заживают до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698967" frameborder="0"></iframe> Геннадий Бурбулис: "После бомбардировок Югославии мы увидели, что НАТО больно".Александр ГАМОВ

- Вы тогда какую должность занимали, 20 лет назад? Из госсекретарей уже ушли?

- Я был уже членом парламента Российской Федерации, депутатом Госдумы и возглавлял там в Комитете геополитики как раз направление по методологии такого вот глобального диалога.

- Вы же с Борисом Николаевичем продолжали общаться, у него тоже поменялось резко отношение к Западу после этих бомбардировок?

- Мы тогда не общались тесно и часто...

Так вот - то, что происходило вокруг Югославии, - это же был вызов и нашей зарождающейся, в тяжелых муках, демократии, это был вызов и европейскому сообществу.

Поэтому - ещё раз - да, это был очень-очень ранимый для нас урок. Урок пренебрежения к правилам, законам, порядочности... И ещё - вот эта псевдогегемония американской державы, нависшая над всем миром.

- А мы сами все выводы, которые нужно было, сделали после того, что произошло? После этих бомбежек вероломных.

- Ну, как можно сделать все выводы? Но свою позицию все же тогда продемонстрировали.

Во-первых, там была такая дерзкая и восхитительная операция, она как бы показала, что у России были и остаются свои профессиональные возможности не сидеть в таких случаях, сложа руки, и не смотреть со стороны…

- Вы имеете в виду бросок десантников во главе с Евкуровым на Приштину?

- Да, да…. И не смотреть со стороны смиренно. Поэтому урок такой был.

Но мы же до сих пор живем в режиме нетерпимой конфронтации, поэтому остальные уроки выглядят - как домашние задания. И опираться на их результат до сих пор удается очень плохо.

- То есть, над домашним заданием не только мы, наверное, должны работать, но и НАТО?

- НАТО-то при этом тоже оказалось, что называется, в некотором недоумении.

- В смысле?

- Демарш-то США - он и выражался в том, что были дискредитированы базовые международные структуры и институты.

Кстати, вот эта болезнь - как бы утраты легитимности международного права и эффективности международных институтов, - она с тех пор только развивается.

- А она - эта болезнь - излечима? НАТО можно вылечить или вряд ли уже? Или НАТО – это безнадежный больной?

- Нет, нет, я так не думаю. Я знаю позицию вдумчивых руководителей НАТО, я знаю, как там переживают те или иные агрессивные окрики и действия. (Со стороны США.- А.Г.)

Нет, нет, там есть люди, и профессиональные, и по-человечески нравственно ориентированные, - но вот эти десятки «но», которые… Вот рифма получается – на то и НАТО... Вот эти десятки «но» каждый раз где-то вот так вылезают и бьют наотмашь, в том числе, и по престижу этой организации.

- Спасибо вам за беседу.

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