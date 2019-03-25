"Давайте уже честно": Кожевникова напомнила Собчак про бумеранг

Публичные разборки между Марией Кожевниковой и Ксенией Собчак продолжаются. На сей раз звезда сериала "Универ" отбила нападки скандально известной ведущей, ответив на ее оскорбления.

"Я прямо восхищаюсь, как же вы, Ксения, умело прогибаете ситуации под себя, либо память вас подводит. Я напомню. Мы действительно едва знакомы, и я сказала об этом на передаче: «Мы где-то пересекались, но никогда не дружили». В связи с этим ваше первое обращение ко мне, в твиттере (дословно) «затейливая ...» было хамством и побуждением к конфликту! ", - начала свое сообщение Мария Кожевникова.

Тогда Мария, по ее собственным словам, "не поддалась на провокацию" светской львицы "Вы сами себе позволяли хамить, оскорблять и млад, и стар... Давайте уже честно, тогда вы хайпанули над ситуацией, намерено хотели дискредитировать меня «...фотографиями из мужского журнала, коих у вас еще больше»", - напомнила Кожевникова.

mkozhevnikova Мария Кожевникова поставила на место Ксению Собчак

И тут же уличила Собчак в тактике двойных стандартов: "Но вам же те же самые обложки не помешали принять решение выставить себя на пост президента. Вот и получается, Ксения, ситуация с двойными стандартами, которые вы применяете к себе и другим, но за которые вы так рьяно боритесь... Не надо ставить клише про «дрессированных обезьян»... На мой скромный взгляд, жизнь - бумеранг. И возвращает все то, что ты бросил, даже если ты это попытался сделать с юмором".

Эмоциональный пост актриса дополнила скриншотами тех самых записей Ксении Собчак в соцсетях о ней. Однако сайт kp.ru не может опубликовать их, так как они содержат ненормативную лексику.

Напомним, в субботу, 23 марта вышла новая программа Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", гостьей которой стала Мария Кожевникова. Одной из тем беседы стал инцидент между актрисой и телеведущей. Мария призналась, что не здоровается с Ксенией. Многодетная мама напомнила, что в 2011 году, когда она сала депутатом Госдумы, гламурная блондинка матом высказалась о ней. Теледива также опубликовала фото, на котором актриса запечатлена в коротком платье, из-под которого выглядывают трусы. На следующим день выпуск "Секрета на миллион" с участием Марии дошел до Собчак. Она прокомментировала ее слова. Телеведущая очень удивилась, что Кожевникова затаила на нее обиду.

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Мария Кожевникова тайно обвенчалась со своим нынешним мужем Евгением Васильевым в августе 2013 года. Будущие супруги тогда уехали в Ниццу, где обменялись кольцами в Свято-Николаевском соборе в присутствии самых близких. Белое платье невесты подчеркивало ее округлившийся животик – вскоре у пары родился первенец Иван. А потом, один за другим, еще двое сыновей – Максим и Василий. Несмотря на статус многодетной мамы, 34-летняя Мария до сих пор не замужем (подробности).

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