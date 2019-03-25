Эксперты Черкизово: рациональное питание невозможно без мяса

Как заявила КП директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова, понятие «рациональное питание» гораздо шире и объемнее указанного в стратегии. "При всей несомненной пользе фруктов и овощей правильное питание невозможно без мяса - это источник витаминов, полинасыщенных жирных кислот и белков, которые легко усваиваются и необходимы для развития организма", - считает Михайлова.

Многие из них содержатся и в других продуктах питания, однако необходимо учитывать и степень усваиваемости. К примеру, такой важный для организма элемент, как железо, содержится и в мясе, и в растительной продукции - однако гораздо лучше железо усваивается из мяса - 20-30% и практически не усваивается из овощей и фруктов - не более 1-5%. В итоге люди, предпочитающие растительную продукцию и отказывающиеся от мяса, нередко страдают анемией, вызванной недостатком железа, отмечают производители.

Ранее на этой неделе ряд СМИ рассказали об обновлении стратегии Минздрава по формирования здорового образа жизни населения.

В частности, в документе появились принципы рационального питания. По мнению Минздрава, оно подразумевает ежедневное потребление фруктов и овощей, сокращение потребления сахаров до 50 граммов в день, соли – до 5 граммов в день, жиров – до 30% в день от общей потребляемой энергии. Других критериев "рационального" питания в документе не приводится, что немало удивило производителей.

В министерстве отметили только, что точный состав разнообразного, сбалансированного и здорового питания зависит от индивидуальных особенностей вроде пола, образа жизни и степени физической активности, а также имеющихся местных продуктов и обычаев в области питания.