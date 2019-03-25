2019-03-25T13:29:22+03:00
Происшествия

Телеведущая "World Fashion Channel" заявила в полицию о том, что учительница побила на уроке ее сына

Приехав однажды за сыном в школу, она обнаружила на лице ребенка ссадины
Наталия ЕРОШКИНА
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Телеведущая Светлана Тульская.Телеведущая Светлана Тульская.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сын Светланы Тульской Егор - мальчик очень добрый и общительный, мама перевела его в новую школу всего лишь месяц назад. Ребёнок начал заводить новых друзей в Павловской средней школе, и всё шло хорошо. 18 февраля, приехав за сыном в школу, Светлана обнаружила на лице у ребёнка ссадины, особенно сильно пострадала область около века. Егор объяснил маме, что его ударила учительница. Светлана, естественно, не сразу поверила в услышанное, поэтому и позвонила бывшему мужу, который отвозил мальчика в этот день в школу. Муж, услышав, про травму удивился не меньше и сказал, что мальчика привез в школу целым и невредимым.

Опасаясь за зрение сына, мать решила обратиться к окулисту. Там Егор в подробностях рассказал, как получил травму. Врач выслушала рассказ мальчика и сообщила Светлане, что она вынуждена сообщить в полиции о возможном преступлении против несовершеннолетнего.

- Сын рассказал мне, что его учительница Ирина Николаевна таскает других детей за волосы, бьет по лбу. Вероятно, в этот раз она промахнулась мимо лба и попала моему сыну в глаз. – Объясняет журналисту "КП" Светлана.

Мы решили узнать, как на эту историю отреагировала директор Павловской школы. Хмеленок Ева Васильевна отрицала факт нанесения телесных повреждений мальчику в стенах школы.

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По-моему, жизнь можно измерять не только днями, неделями и месяцами, а еще и пятницами.
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— Ничего такого не было, к этому учителю никогда претензий не поступало, разговаривайте с родителями, они там ребёнка делят. Он когда из школы уходил, был полностью здоров. Он вообще несколько дней пропустил. – Сказал директор в беседе журналисту "КП".

По словам мамы мальчика, Егор пропустил занятия в школе уже после инцидента с подбитым глазом, мама увезла сына в отпуск, чтобы забыть эту историю. Родители Егора действительно определяют порядок взаимоотношений с их общим сыном в правовом поле. Но Светлана уверяет, что ни она ни муж никогда не поднимали руку на сына, и уж тем более не стали бы обвинять учителя в нанесении травм просто так.

— Но это не означает, что кто-то из нас бьёт Егора, это исключено на 100 процентов, у нас с сыном очень доверительные отношения, и я всегда вижу, если он лукавит. — утверждает Светлана

После возвращения в школу телеведущая заметила, что сын переживает стресс и обратилась к специалистам, теперь мальчик занимается с неврологом и психологом. А разобраться в происходящем предстоит полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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