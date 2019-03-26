«Игра Престолов» – смотри финал грандиозной саги с 15 апреля на телеканале FOX в онлайн-кинотеатре ivi!

Если вы смотрели все предыдущие сезоны, но кое-что уже позабыли, диспозиция на данный момент такова (внимание, спойлеры!).

Джон Сноу по-прежнему ничего не знает, зато он очень ответственный Король Севера и во благо своего народа преклонил колено перед Дейенерис Бурерожденной – королевой андалов, ройнаров и первых людей, матерью драконов и т.д. Вместе они договорились прервать поход Дени за Железным троном, наладить добычу драконьего стекла в промышленных масштабах и отправиться на Север воевать с Королем Ночи и его армией мертвяков.

Впечатлительный Джон влюбился в свою королеву, а тем временем Бран Старк и Сэмвел Тарли вместе раскрыли секрет, который тщательно охранял благородный Нед Старк: нынешний Король Севера не бастард, а законный сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк. Зовут его на самом деле Эйгон Таргариен, и он является самым главным наследником Железного трона из всех. И племянником своей возлюбленной.

Пока Джон разъезжает по командировкам, Санса Старк талантливо руководит родным Винтерфеллом, готовя его к обороне. Между делом девушка разобралась с давней нездоровой привязанностью к прохиндею Мизинцу и задружилась с сестрой – лихой девочкой Арьей.

Эпично рухнула Стена, защищавшая мир живых от мира мертвых.

Весь Вестерос готовится к страшной войне, а Серсея сидит сычом на Железном троне и планирует защищать свою власть от тех, кто выживет в мясорубке. Это настолько неприлично, что даже любящий брат Джейме отвернулся от нее и поехал по зову долга на Север.

У армии людей два дракона, у армии мертвецов один дракон, у Серсеи противодраконий стреломет. Кто победит – тайна за семью печатями, которую мы будем узнавать на протяжении шести последних серий «Игры престолов» с 15 апреля по 19 мая на телеканале FOX в онлайн-кинотеатре ivi.