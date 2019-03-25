В Подмосковье водитель скорой объявил войну тем, кто паркуется "как хочет"

- Накипело!

Так коротко объяснил Алексей Лукойленко, водитель скорой из Балашихи, появление видеообращения, которое он записал на днях.

Ролик, сделанный на обычную камеру смартфона, набрал почти 20 тысяч просмотров. Тут и откровения о буднях водителя неотложки, и призыв к автомобилистам: не бросать машины во дворах. По словам Алексея, если на трассах машины с мигалкой хоть как-то пропускаю, то на придомовых территориях проехать - задача из невыполнимых.

- Я за рулем скорой я уже пять лет. И за это время было более сотни ситуаций, когда проехать во дворах было невозможно. Врачам приходится пешком преодолевать расстояния, теряя драгоценное время на спасение. Не редкость и случаи, когда пациентов приходится госпитализировать на носилках. Представьте, каково это если, подъехать к подъезду жилого дома нет возможности, - возмутился Алексей.

Алексей Лукойленко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ссориться с теми, кто своими машинами блокирует проезды, он не не любит. Единственное оружие - простые памятки, которые он оставляет автохамам.

- Я всегда оставляю на лобовом стекле автомобилей-нарушителей эти простые правила. Кто-то их читает и надеюсь, после этого не нарушает, а кто-то просто выбрасывает, - с досадой признался Алексей.

Его призыв в водителям довольно прост.

- Прежде чем припарковать свою машину во дворе, проверьте: сможет ли проехать машина скорой помощи, или пожарный автомобиль, - дал настоятельный совет Алексей.

Подмосковного водителя активно поддержали коллеги со всей страны.

- Потасовки и конфликты так и будут продолжаться, пока на СМП не наложат статус "неприкосновенности". Я что- то ни разу не видел, чтобы какой-то дерзкий водитель вышел из "Соренто" и начал кричать на водителя полицейского автомобиля за то, что тот мешает ему проехать. К водителям скорой зачастую нет элементарного уважения. Надо срочно что-то менять, - отметил другой водитель скорой из Москвы Павел Миронов.

Объединившиеся водители неотложек настаивают на введении более суровых штрафов для нарушителей ПДД. Сегодня это нарушение стоит всего 500 рублей. Более суровое наказание предусмотрено если действия водителя усугубят состояние пациента, но это нужно еще доказать в суде.