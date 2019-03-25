Хан или пропал? В Казахстане предложили переименовать три города страны

Второй человек оппозиционной демпартии Казахстана Казбек Иса, вдохновленный тем, что столица Астаны стала Нур-Султаном, вдруг решил, что Павлодару, Петропавловску и Семею тоже пора менять вывески. Ломать голову не стал - нашел трех «национальных героев».

Петропавловск предложил назвать именем хана Абыла. Павлодар — именем Кенесары. Семей — именем Алихана Букейханова. Смело.

Петропавловск был основан в 1752 году на реке Ишим офицерами экспедиционного корпуса остзейского генерала Киндермана по велению императрицы Елизаветы Петровны (дочери Петра I). За 10 лет до того Абылай-хан был на Ишиме пленен джунгарами. Не поспоришь - герой...

Павлодар как форпост империи Коряковский появился на Иртыше в 1720-м для защиты казаков от набегов джунгар. Казахский султан Кенесары хан через 118 лет возглавил восстание против Москвы, участники которого сожгли Акмолинск — нынешюю Астану - Нур-Султан. Да, в этом тоже есть что-то героическое...

Основанный в 1718 году Семипалатинск последние 11 лет зовется Семеем. Имя Букейханова, комиссара Временного правительства по Казахстану и первого премьера республики городу предлагают дать за то, что бывший кадет, рожденный в его окрестностях, пытался основать «киргизское политическое движение», был депутатом Первой Госдумы 1906-го от Семипалатинска, а во время Гражданской войны метался между Колчаком и Лениным. Наградить — за смятение души?

Да, скуден выбор героев у тех, кто стремится лишить все казахстанские города их исторических русских имен...

Замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин так прокоментировал для «КП» волну переименований, которую пытаются поднять в Казахстане:

- Предложение, поступившее от одного из руководителей, прямо скажем, маргинальной партии, не должно найти поддержки ни в парламенте Казахстана, ни в обществе в целом. Это выглядит как пустой пиар на фоне переименования столицы в Нур-султан. Думаю, сам Назарбаев вряд ли может быть заинтересован в том, чтобы на фоне присвоения его имени столице какие-то другие крупные города страны сейчас получали имена людей, заслуги которых - мнимые или истиные - давно канули в историю.