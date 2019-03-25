Логинов отстоял второе место в Кубке мира

В воскресенье завершился последний (9-й) этап Кубка мира по биатлону. В масс-старте лидер российской команды Алесксандр Логинов занял лишь 18-е место, но даже этого результата ему хватило, чтобы удержать вторую строчку в общем зачете Кубка мира. В результате Логинов на 12 очков обошел француза Кентена Фийона Майе. Таким образом, Александр продлил присутствие российских спортсменов в топ-3 пятый сезон подряд. До этого на второй строчке, после Фуркада, несколько раз был Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре 2018 года.

А победил с большим отрывом норвежец Йоханнес Бе, который одержал 16 побед в сезоне. При этом норвежец заработал на лыжне рекордные 460 900 евро.

А вот семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад занял лишь 12-е место.

У женщин обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира впервые стала итальянская биатлонистка. Доротея Вирер в борьбе за главный трофей обошла свою соотечественницу Лизу Виттоцци и выступающую за Словакию Анастасию Кузьмину, которая завершает свою спортивную карьеру.

Лучшей из наших стала Екатерина Юрлова, оказавшаяся на 14-й строчке в общем зачете.

Кубок мира. Общий зачет.

Мужчины

1 Йоханнес Тингнес Бё - 1230

2 Александр Логинов - 854

3 Кантен Фийон Майе - 843

4 Симон Дестьё - 831

5 Арнд Пайффер - 802

6 Тарьей Бё - 724

7 Бенедикт Долль - 705

8 Симон Эдер - 701

9 Юлиан Эберхард - 695

10 Лукас Хофер - 694

11 Антонин Гигонна - 686

12 Мартен Фуркад - 648...

15 Евгений Гараничев - 510

29 Матвей Елисеев - 298

36 Дмитрий Малышко - 173

Женщины

1 Доротея Вирер - 904

2 Лиза Виттоцци - 882

3 Анастасия Кузьмина - 870...

14 Екатерина Юрлова - 494 очка

29 Ирина Старых - 307

31 Светлана Миронова - 244...