Логинов отстоял второе место в Кубке мира
В воскресенье завершился последний (9-й) этап Кубка мира по биатлону. В масс-старте лидер российской команды Алесксандр Логинов занял лишь 18-е место, но даже этого результата ему хватило, чтобы удержать вторую строчку в общем зачете Кубка мира. В результате Логинов на 12 очков обошел француза Кентена Фийона Майе. Таким образом, Александр продлил присутствие российских спортсменов в топ-3 пятый сезон подряд. До этого на второй строчке, после Фуркада, несколько раз был Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре 2018 года.
А победил с большим отрывом норвежец Йоханнес Бе, который одержал 16 побед в сезоне. При этом норвежец заработал на лыжне рекордные 460 900 евро.
А вот семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад занял лишь 12-е место.
У женщин обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира впервые стала итальянская биатлонистка. Доротея Вирер в борьбе за главный трофей обошла свою соотечественницу Лизу Виттоцци и выступающую за Словакию Анастасию Кузьмину, которая завершает свою спортивную карьеру.
Лучшей из наших стала Екатерина Юрлова, оказавшаяся на 14-й строчке в общем зачете.
Кубок мира. Общий зачет.
Мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё - 1230
2 Александр Логинов - 854
3 Кантен Фийон Майе - 843
4 Симон Дестьё - 831
5 Арнд Пайффер - 802
6 Тарьей Бё - 724
7 Бенедикт Долль - 705
8 Симон Эдер - 701
9 Юлиан Эберхард - 695
10 Лукас Хофер - 694
11 Антонин Гигонна - 686
12 Мартен Фуркад - 648...
15 Евгений Гараничев - 510
29 Матвей Елисеев - 298
36 Дмитрий Малышко - 173
Женщины
1 Доротея Вирер - 904
2 Лиза Виттоцци - 882
3 Анастасия Кузьмина - 870...
14 Екатерина Юрлова - 494 очка
29 Ирина Старых - 307
31 Светлана Миронова - 244...
ИСТОЧНИК KP.RU