Читатели «КП» рассказали, как они воплотили мечты на Авито

«Здесь решают люди» - это главный принцип Авито, где пользователи сами регулируют спрос, предложение и цены и формируют свою экономику - авитономику. Авитономика дает продавцам и покупателям множество возможностей: например, самостоятельно определять цену своего товара, продавать выгодно в любое время года и зарабатывать своим талантом; покупать то, чего нет в магазинах, договариваться о скидках и находить машину или квартиру своей мечты.

В рамках конкурса на kp.ru мы предложили читателям рассказать свои истории о том, как разные возможности авитономики помогают им в жизни. Многие активно пользуются площадкой и им есть чем поделиться.

Например, Ирина из Тамбова рассказала, как площадка помогла ей создать собственный бизнес. Три года назад она решила наладить производство вареной кукурузы, однако новое оборудование оказалось неожиданно дорогим. Ирина не отчаялась и нашла нужную установку на Авито - в несколько раз дешевле, чем стоил бы новый агрегат!

Делаю скидки хорошим покупателям.

Пользователи решают на Авито самые разные, порой очень нестандартные задачи. Например, Дарья рассказала такую историю. «Самая необычная история произошла, когда я опубликовала объявление о продаже нескольких зонтиков. Покупатель купил у меня все! Как оказалось, из зонтов он делал ловушки для ловли раков. Удивительно, сколько интересного можно узнать, просто продавая на Авито!»

Такие истории случаются на сайте каждый день. Уверены, что и вы продавали или покупали что-то на сайте и смогли оценить неограниченное количество возможностей, которые дает Авито.

1 место

Наталья, Москва.

Лучшей стала вдохновляющая история, которую прислала Наталья из Москвы. Необходимость продать пару горных лыж на Авито помогла ей понять собственное призвание, выбрать профессию и найти новых друзей. Как только Наталья разместила объявление, ей тут же стали писать потенциальные покупатели. Помимо вопросов о самом инвентаре, многие спрашивали, где и как она училась кататься, просили посоветовать хорошие центры обучения. «Я отвечала на все вопросы и получала от этого большое удовольствие, чувствовала, что я профи и могу помочь другим. И тут поняла, а почему бы мне не поработать тренером-инструктором для начинающих горнолыжников?» Наталья решила воплотить свою идею в жизнь сразу после того, как продала лыжи, а первых двух клиентов она нашла среди своих потенциальных покупателей. Всего через месяц, в разгар сезона катания, у Натальи было уже шесть клиентов. Кто знает - может, к следующей зиме наша героиня откроет свою горнолыжную школу!

Наталья: Случайная мысль и необходимость продать лыжи на Авито помогла понять мое призвание, выбрать профессию и найти друзей.

Наталья признается «доктором авитономики» и получает главный приз конкурса #Здесь решают люди - смартфон Huawei Nova 3.

2 место

Дмитрий, Белгород.

На втором месте - история Дмитрия из Белгорода. Он рассказал, что много лет занимается сохранением истории и организует выставки военно-исторической тематики - о пионерах-героях, партизанах Великой Отечественной, войнах в Корее и во Вьетнаме и многие другие. Значительную часть экспонатов Дмитрий находит на Авито - здесь много раритетных и уникальных вещей, которых больше нигде не найти. Кроме того, на площадке он заказывает услуги для перевозки экспозиций и находит тех, кто может помочь с созданием военно-исторических реконструкций.

Дмитрий находит на Авито значительную часть экспонатов для своих музеев.

Дмитрию достались титул «кандидата авитономики» и робот-пылесос.

3 место

Николай, Москва.

Почетная «бронза» и титул «магистра авитономики» достались Николаю, который регулярно использует Авито в самых разных жизненных ситуациях. У Николая и его супруги растет сын, и много необходимых для ребенка вещей они нашли именно на площадке - например, коляску и зимний комбинезон. А потом они нашли на Авито кошку Милу и новый автомобиль. Компания, в которой работает Николай, с успехом продает на сайте запчасти для автомобилей, и от клиентов нет отбоя.

Николай: Для нас Авито – «палочка — выручалочка».

За эффективное использование возможностей авитономики на работе и дома нашему магистру авитономики достается полезная в хозяйстве мультиварка.

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